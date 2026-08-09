Home > मनोरंजन > ‘जोरू का गुलाम’ फेम डायरेक्टर शकील नूरानी गिरफ्तार, 33 साल की हसीना ने लगाए संगीन आरोप; कमरे में बुलाकर किया दुष्कर्म

‘जोरू का गुलाम’ फेम डायरेक्टर शकील नूरानी गिरफ्तार, 33 साल की हसीना ने लगाए संगीन आरोप; कमरे में बुलाकर किया दुष्कर्म

Shakeel Noorani: ‘जोरू का गुलाम’ और बड़े 'दिलवाला' जैसे फिल्मों का निर्देशन करने वाले डायरेक्टर शकील नूरानी पर एक एक्ट्रेस ने गंभीर आरोप लगाए. इस कारण से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 9, 2026 10:32:05 AM IST

शकील नूरानी पर एक एक्ट्रेस ने लगाए गंभीर आरोप
शकील नूरानी पर एक एक्ट्रेस ने लगाए गंभीर आरोप


जाने-माने निर्देशक शकील नूरानी पर 33 साल की एक एक्ट्रेस ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के संगीन आरोप लगाए हैं. इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उन्हें कोर्ट ने 12 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. चलिए जानते हैं पूरा मामला. 

पुलिस ने क्या जानकारी दी?

पुलिस का आरोप है कि डायरेक्टर शकील नूरानी ने एक आने वाले फिल्म प्रोजेक्ट पर बात करने के बहाने एक एक्ट्रेस को अपने मालवानी घर पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. एक्ट्रेस को पहले बेहोश करने वाली दवा दी और बाद में एक कथित वीडियो दिखाकर धमकाने का भी आरोप है. 

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मालवणी पुलिस ने डायरेक्टर को गिरफ्तार करके कस्टडी में भेज दिया है. और उन पर BNS की धारा 64 (2) (एम), 123, 351 (2) और 88 के तहत मामला दर्ज किया है. 

कब का है मामला?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता अभिनेत्री की शकील नूरानी से मुलाकात 2016 में एक अवॉर्ड समारोह में हुई थी. अभिनेत्री का आरोप है कि बाद में स्क्रिप्ट पढ़ने के बहाने नूरानी ने उसे अपने घर बुलाया और ड्रिंक देने के बाद वह बेहोश हो गई. FIR के अनुसार, होश में आने पर नूरानी ने कथित वीडियो दिखाकर उसे धमकाया और वीडियो वायरल करने की बात कही. अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि इसके बाद वह कई बार उसके साथ दुष्कर्म करते  रहे. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि उसे बार-बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दी गईं. 

कौन हैं शकील नूरानी?

शकील नूरानी ने बॉलीवुड में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया है. आपको बता दें कि डायरेक्टर को सबसे ज्यादा साल 2000 में फिल्म ‘जोरू का गुलाम’ के लिए जाना जाता है, जिसमें गोविंदा और ट्विंकल खन्ना नजर आए थे. साथ ही उन्होंने साल 1999 में फिल्म ‘बड़े दिलवाला’ का भी निर्देशन किया था. शकील नूरानी ने ‘श्रीमान आशिक’ और ‘तेजाब- द एसिड ऑफ लव’ जैसे फिल्में भी कीं. 

यह खबर भी पढ़ें: बेटे-बहू हर रोज तड़पाते थे, खाना तक नहीं नसीब होता था…जब संगीतकार ने लगाए गंभीर आरोप, वसीहत से कर दिया बेदखल

Tags: shakeel nooranishakeel noorani news
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