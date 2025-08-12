Home > मनोरंजन > ‘Jolly LLB 3’ का टीजर रिलीज, कॉमेडी का तड़का लगाते दिखेंगे अक्षय-अरशद, कोर्ट रूम ड्रामा देख हंसते-हंसते हो जाएंगे लोट-पोट

Jolly LLB 3 Teaser: अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का टीजर रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी को एक बार फिर साथ देखने के लिए फैन्स काफी एक्साइटेड हैं।

Published: August 12, 2025 13:32:00 IST

Jolly LLB 3 Teaser: बहुचर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘जॉली एलएलबी’ वापस आ गई है और इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और धमाकेदार है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, निर्माताओं ने ‘जॉली एलएलबी 3’ का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें प्रशंसकों को अदालत में आमने-सामने दो जॉली की पहली झलक दिखाई गई है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर यह क्लिप शेयर की है, जिससे प्रशंसक उत्साह से भर गए हैं।

कैसी होगी फिल्म?

1 मिनट 30 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत वकील जगदीश त्यागी से होती है, जिन्हें मेरठ के जॉली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका किरदार अरशद वारसी ने निभाया है। इसके तुरंत बाद, हम जगदीश्वर मिश्रा, यानी कानपुर के जॉली से मिलते हैं, जिसका किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। मेरठ का जॉली सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह बदल गया है, लेकिन कानपुर का उसका प्रतिद्वंदी अदालत में उसका विरोध करके जल्द ही इस काम में खलल डालने की कोशिश करता है।

सौरभ शुक्ला लगाएंगे तड़का

सौरभ शुक्ला द्वारा अभिनीत, हमेशा मनोरंजक जज, विजयी वापसी करते हैं और एक बार फिर खुद को दो बिल्कुल अलग-अलग जॉली के बीच फंसा हुआ पाते हैं। वह टीजर का अंत इस निराशाजनक घोषणा के साथ करते हैं कि ऐसा लगता है कि यह जोड़ी सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए है। इसके अलावा, उनके एक प्रतिष्ठित किरदार की ओर इशारा करते हुए, कल्लू मामा का एक चुटीला मजाक भी है।

प्रशंसकों ने दी ये प्रतिक्रिया

प्रशंसकों ने ऑनलाइन टीजर रिलीज होने के बाद तुंरत देना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, “हाहाहा, इसका इंतज़ार नहीं कर सकता।” इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने लिखा, “क्या मजेदार टीजर है सरजी।

एक्टरों ने भी दी प्रतिक्रिया

भूमि पेडनेकर ने भी प्रशंसा में शामिल होकर टिप्पणी की, “बहुत ही बढ़िया।” इसके अलावा, चित्रांगदा सिंह ने ताली बजाने वाले इमोजी के साथ टीजर की प्रशंसा की। अरशद वारसी भी अपने सह-कलाकार का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक पाए और लिखा, “कमीने पन की हाइट हो गई, तू क्लाइंट चोरी करके इधर तक आ गया।” अरशद वारसी ने इंस्टाग्राम पर अक्षय कुमार को टैग करके ये कमेंट लिखा।

क्या है फिल्म?

‘जॉली एलएलबी 3’ अपनी बेहद लोकप्रिय पूर्ववर्तियों, ‘जॉली एलएलबी’ (2013) और ‘जॉली एलएलबी 2’ (2017) के नक्शेकदम पर चल रही है। पहली फिल्म में अरशद वारसी मुख्य भूमिका में थे, जबकि दूसरी में अक्षय कुमार सुर्खियों में आए। अब, पहली बार, दोनों जॉली के अपने-अपने रूप में स्क्रीन साझा करेंगे, जिससे एक अनोखी अदालती टक्कर का मंच तैयार होगा। टीजर पहले ही दर्शकों को हंसा रहा है और दर्शकों का प्यार बटोर रहा है, ‘जॉली एलएलबी 3’ 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

