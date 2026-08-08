पत्नी का चेहरा देखे बिना कर ली शादी, कठिन वक्त में भी नहीं छोड़ा हाथ, आज बॉलीवुड में मिसाल है दोनों की जोड़ी

क्या आपको पता है कि जॉनी लीवर ने अपनी पत्नी की बिना शक्ल देखे ही शादी कर ली थी. आज करोड़ों लोगों को हंसाने वाले जॉनी लीवर की अपनी जिंदगी कभी आसान नहीं थी. उन्होंने शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष किए. कभी चंद पैसों के लिए मोहताज होते थे जॉनी लीवर, लेकिन आज वह एक प्रसिद्ध अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं. चलिए जानते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में.

कैसे हुई एक्टर की शादी?

साल 1984 में फिल्मों में आने से पहले उनके पिता ने सुजाता से उनकी अरेंज मैरिज तय कर दी थी. सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जॉनी लीवर ने शादी के फेरे लेने से पहले अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा था. उन्हें अपने पिता के फैसले पर पूरा भरोसा था और उसी भरोसे के साथ उन्होंने सात फेरे लिए. शादी के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ.

संघर्षों के दिनों में भी पत्नी ने दिया साथ

शुरुआती समय में जॉनी लीवर को इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था, ना पैसा था और ना ही कोई बड़ी पहचान. जॉनी लीवर स्टेज शो करते थे. छोटे-मोटे काम करते थे और हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करते थे. ऐसे मुश्किल दौर में सुजाता ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा. उन्होंने ना कभी पैसे की कमी की शिकायत की और ना ही हालत से हार मानी. हर कदम पर वह जॉनी की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रही. धीरे-धीरे किस्मत बदली. जॉनी लीवर की कॉमेडी ने पूरे देश का दिल जीत लिया और वह बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन बन गए, लेकिन शहरत मिलने के बाद भी सुजाता हमेशा लाइमलाइट से दूर रहीं और परिवार को संभालती रहीं. आज चार दशक से भी ज्यादा समय बाद भी जॉनी लीवर और सुजाता की जोड़ी इस बात की मिसाल है कि सच्चा प्यार सिर्फ शोहरत में नहीं बल्कि संघर्ष के दिनों में भी निभाए गए साथ में छिपा होता है.

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