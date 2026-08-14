झुग्गियों में सूखी रोटी, सड़क पर बेचे पेन! 3 बहनों की जिम्मेदारी ने बनाया भारत का सबसे मशहूर कॉमेडियन; अब नोटों के बिस्तर पर कटती हैं रातें

Johny Lever Stuggle Life: जॉनी लीवर ने भारत के शुरुआती स्टैंड-अप कॉमेडियन के तौर पर अपनी पहचान बनाई और देश-विदेश में कई शो किए. 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में जन्मे जॉनी एक साधारण तेलुगु ईसाई परिवार में पले-बढ़े. उनके पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऑपरेटर थे, जहाँ बाद में जॉनी ने भी कई सालों तक मज़दूरी का काम किया. उनका परिवार बाद में मुंबई की घनी आबादी वाली धारावी झुग्गियों में रहने लगा, जहाँ रोज़ाना गुज़ारा करना एक बड़ी चुनौती थी और बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं थीं. आर्थिक तंगी के कारण जॉनी को सातवीं क्लास के बाद आंध्र एजुकेशन सोसाइटी इंग्लिश हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी. परिवार की मदद करने के लिए, उन्होंने कम उम्र में ही छोटे-मोटे काम करना शुरू कर दिया.

पहले किया ये छोटा काम फिर…

उन्होंने मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर पेन बेचे और साथ ही मशहूर हिंदी फ़िल्म स्टार्स की नकल करके और उनके गानों पर डांस करके लोगों का मनोरंजन भी किया. उनकी इन शुरुआती परफॉर्मेंस ने अनजाने में ही कॉमेडी में उनके भविष्य की नींव रख दी, क्योंकि उनकी मिमिक्री लोगों का ध्यान खींचने और तारीफ़ पाने लगी थी. 13 साल की उम्र में, पिता की शराब की लत के कारण जॉनी को मानसिक और भावनात्मक परेशानी का सामना करना पड़ा. परेशान और दुखी होकर, उन्होंने एक बार रेलवे ट्रैक पर लेटकर अपनी जान देने की कोशिश की. बाद में रणवीर इलाहाबादिया के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस मुश्किल पल में अपनी तीन बहनों का ख्याल आते ही उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और निराशा के बजाय ज़िंदगी को चुना.

ऐसे मिला निक नेम

हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते हुए, उन्हें कंपनी के एक इवेंट में अपने हुनर ​​को दिखाने का मौका मिला, जहाँ उन्होंने सीनियर अधिकारियों की नकल करके साथियों का मनोरंजन किया. उनके इस एक्ट की बहुत तारीफ़ हुई और उन्हें “जॉनी लीवर” का निकनेम मिला, जो बाद में बहुत मशहूर हुआ. नौकरी के दौरान भी वे स्टेज शो करते रहे और धीरे-धीरे एक कॉमेडियन के तौर पर अपनी पहचान बनाते गए.

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यहां से चढ़े कामयाबी की सीढ़ी

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में फुल-टाइम करियर बनाने के लिए अपनी पक्की नौकरी छोड़ दी. वे स्टेज परफॉर्मेंस और विज्ञापनों से अच्छी-खासी कमाई करने लगे थे, जिसमें शेखर कपूर के साथ एक खास प्रोजेक्ट भी शामिल था. इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर पूरी तरह से अपने आर्टिस्टिक करियर पर ध्यान देने का फ़ैसला किया, भले ही उनके पिता को नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंता थी. फ़िल्मों में आने से पहले ही, लेवर ने देश-विदेश में परफ़ॉर्म करके भारत के शुरुआती स्टैंड-अप कॉमेडियन के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी. 1982 में अमिताभ बच्चन के साथ उनका पहला बड़ा टूर हुआ था. ऐसे ही एक शो के दौरान, अनुभवी एक्टर सुनील दत्त ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें फ़िल्म ‘दर्द का रिश्ता’ में एक रोल ऑफ़र किया.

Johny Lever की नेटवर्थ

उस अहम मोड़ के बाद, लेवर का करियर तेज़ी से आगे बढ़ा. उन्होंने 350 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया और भारत के सबसे पसंदीदा कॉमेडियन में से एक बनकर उभरे, साथ ही कई पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया. ‘द सियासत डेली’ की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी सफलता से उन्हें काफ़ी आर्थिक फ़ायदा भी हुआ है; उनकी कुल संपत्ति लगभग 277 करोड़ रुपये आंकी गई है जो उनके हुनर ​​और लगातार मेहनत का नतीजा है.