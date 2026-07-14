Home > मनोरंजन > पिता थे नशेड़ी, गरीबी के कारण खाने को पड़ते थे लाले, दर्द भरी जिंदगी की मार झेलकर लोगों को हंसाया, आज हैं महान कॉमेडियन

पिता थे नशेड़ी, गरीबी के कारण खाने को पड़ते थे लाले, दर्द भरी जिंदगी की मार झेलकर लोगों को हंसाया, आज हैं महान कॉमेडियन

Johny Lever: जॉनी लीवर बॉलीवुड की दुनिया के ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने कई पीढ़ियों को हंसाने का काम किया है. लेकिन चकाचौंध के पीछे की उनकी जिंदगी काफी दर्दनाक है. अभिनेता को अपने शुरुआती जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 14, 2026 3:43:21 PM IST

जॉनी लीवर
जॉनी लीवर


सिनेमाई दुनिया में जगह बनाना आसान काम नहीं है. वो भी उसके लिए जिसका इंडस्ट्री में कोई मां-बाप नहीं है. जॉनी लीवर भी उन एक्टर्स में शुमार हैं, जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद बॉलीवुड की दुनिया में अपनी पहचान बनाई. अभिनेता आज अपनी कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग की वजह से जानते हैं. एक्टर कभी चंद पैसों के लिए तरसते थे और उनके पिता को शराब की लत थी. चलिए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में. 

पिता शराबी और परिवार की आर्थिक हालत थी खराब

जॉनी लीवर के घर में भयंकर गरीबी थी. कई बार परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था. इसका सबसे बड़ा कारण था कि जॉनी लीवर के पिता को शराब की गंभीर लत थी. शराब पीकर वह घर पर अक्सर झगड़ा और मारपीट करते थे. उनके पिता अक्सर अपने पास हथियार रखते थे जिससे घर का माहौल हमेशा डरावना रहता था. 

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सुसाइड करने का बनाया मन

रोज-रोज के झगड़ों, तंगी और भूख से तंग आकर महज 13 साल की उम्र में जॉनी लीवर ने रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी. हालांकि उसी वक्त पर उन्हें अपने भाई बहनों का ख्याल आया और वह पीछे हट गए. फीस ना भर पाने के कारण अभिनेता को सातवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा. सिर्फ 15 साल की उम्र में परिवार का पेट पालने के लिए वह मुंबई की सड़कों पर घूमा करते थे. वह बॉलीवुड कलाकारों की मिमिक्री करके पेन बेचते थे ताकि लोग उनका सामान खरीदे. एक वक्त ऐसा आया जब उनके पिता अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर को उनकी टांग काटनी पड़ी. इस बेहद संवेदनशील और दुखद घड़ी में भी जॉनी लीवर को एक फिल्म के सेट पर जाकर कॉमेडी सीन शूट करना पड़ा था.

बहन की मौत के बाद भी लोगों को हंसाया

जॉनी लीवर की जिंदगी का सबसे काला दिन वो था जब उनकी प्यारी बहन का निधन हो गया था. बहन की मौत की खबर मिलने के कुछ ही घंटों बाद उनका एक लाइव स्टेज शो था. वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन दर्शकों के सामने स्टेज पर जाकर उन्होंने सबको हंसाया. उस वक्त अभिनेता शाहरुख खान ने उनकी काफी मदद और सहारा दिया था. उनकी जिंदगी लोगों को बताती है कि कैसे एक व्यक्ति तमाम मुश्किलों के बाद भी लोगों को हंसाता है. और बाहर से अपने आप को नॉर्मल दिखाता है. 

जॉनी लीवर ने इन फिल्मों को बनाया यादगार

जॉनी लीवर ने अपने शानदार अभिनय और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से बॉलीवुड में कई यादगार फिल्में दी हैं. उनकी सबसे चर्चित कॉमेडी फिल्मों में ‘बाजीगर’, ‘दीवाना मस्ताना’, ‘बादशाह’, ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया’ और ‘फिर हेरा फेरी’ शामिल हैं. इन फिल्मों में उनके निभाए किरदार और हास्य से भरपूर अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया. खासतौर पर ‘फिर हेरा फेरी’ में ‘छोटा छत्री’ का उनका किरदार आज भी लोगों को गुदगुदाने के लिए याद किया जाता है.

यह खबर भी पढ़ें: बॉलीवुड के इस डैंजरस विलेन की लव स्टोरी है फिल्मी, पहली ही नजर में हार बैठे दिल; परिवार के खिलाफ जाकर की थी शादी

Tags: johny lever
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