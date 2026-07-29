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शराबी के रोल में ऐसा डूबे कि हर कोई रह गया दंग, कभी बस में टिकट काटता था ये सुपरस्टार; मोहब्बत की कहानी है दिलचस्प

Johnny Walker: बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसा एक्टर-कॉमेडियन हुआ, जिसने हर किसी की जुबां पर हंसी लाने का काम किया था. वह एक्टर कभी बस में टिकट काटता था. जानिए फिर वो कैसे बना सुपरस्टार. कौन है वो?

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 29, 2026 4:45:26 PM IST

जॉनी वॉकर
जॉनी वॉकर


हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि जॉनी वॉकर हैं. उन्होंने बड़े पर्दे पर शराबी का रोल ऐसा निभाया, जिसे देखकर लोगों को लगता था कि वो वाकई में नशे में हैं. लेकिन क्या आपको पता है उस एक्टर ने अपनी असल जिंदगी में कभी शराब की एक बूंद को हाथ तक नहीं लगाया था. जानिए कैसे वोबस कंडक्टर से सुपरस्टार बन गए. साथ ही उनकी दिलचस्प लव स्टोरी की.  

शुरुआती जिंदगी में किया संघर्ष

जॉनी वॉकर का असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी. उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था. जब उनके पिता की मिल बंद हुई तो पूरा परिवार मुंबई आ गया. घर में खाने वाले 12 लोग और कमाने वाला कोई नहीं. ऐसे में परिवार को पालने के लिए बदरुद्दीन ने बेस्ट बसों में कंडक्टर की नौकरी कर ली. लेकिन जॉनी वॉकर के भीतर एक पैदाइशी कलाकार छुपा था.

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टैलेंट को ऐसे मिली पहचान

एक्टर बस में टिकट काटते-काटते मुसाफिरों को हंसाने के लिए अजीब अजीब आवाजें निकालते थे. मिमिक्री करते थे और यही कला एक दिन उनकी किस्मत बदलने वाली थी. एक दिन मशहूर एक्टर बलराज साहनी उनकी बस में सफर कर रहे थे. उन्होंने जब इस कंडक्टर की गजब की कॉमिक टाइमिंग देखी तो वह दंग रह गए. वो बदरुद्दीन को सीधे महान डायरेक्टर गुरुदत्त के पास ले गए. गुरुदत्त के सामने बदरुद्दीन ने एक शराबी का ऐसा लाइव ऑडिशन दिया कि गुरुदत्त अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और हंसते हुए कहा आज से तुम्हारा नाम बदरुद्दीन नहीं बल्कि उस दौर की सबसे मशहूर स्कॉच विस्की के नाम पर जॉनी वॉकर होगा. 

दिलचस्प है प्रेम कहानी

जॉनी वॉकर की लव स्टोरी भी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है. साल 1955 में फिल्म आरपार के सेट पर उनकी मुलाकात एक्ट्रेस नूर जहां से हुई. नूर इस फिल्म में एक छोटा सा रोल कर रही थी. सेट पर दोनों की आंखें मिली और धीरे-धीरे बातें मुलाकातों में बदल गई. दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे. लेकिन कहानी में विलेन बना नूर जहां का परिवार. उनके घरवाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे. जब बंदिशें बढ़ी तो इस लव स्टोरी में एंट्री हुई असली हीरो की यानी गुरुदत्त साहब की. गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने मिलकर दोनों की छुप कर कोर्ट मैरिज करवाई. शादी के बाद नूर ने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और जॉनी साहब के घर को स्वर्ग बना दिया. आपको बता दें कि इस शादी से दोनों के छह बच्चे हुए. 

यह खबर भी पढें: किसी को भगा लाए, तो कोई और इन्हीं की बीवी लेकर फरार; 3 शादी के बाद भी अकेले रह गए अनूप जलोटा, अब करेंगे चौथी शादी?

Tags: Johnny Walker
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