‘रामायण’ के बाद बनेगी सबसे बड़ी ‘महाभारत’, ये हैंडसम हंक निभाएगा क्रूर दुर्योधन का किरादर

Mahabharat: बॉलीवुड फिल्म रामायण का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. यह फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी, लेकिन लोगों में उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है. इस फिल्म में राम के किरदार में रणबीर कपूर और सीता के किरदार में साई पल्लवी नजर आने वाली हैं. Ramayana के बाद अब कई फिल्ममेकर्स Mahabharata बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं. आमिर खान (Aamir Khan),विवेक अग्नीहोत्री (Vivek Agnihoti) और नेटफ्लिक्स (Netflix) के बाद अब इस विषय पर एक और फिल्ममेकर फिल्म बनाने जा रहा है. इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल Duryodhana रखा गया है.

ये एक्टर निभाएगा दुर्योधन का किरदार

जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म में दुर्योधन का लीड रोल के लिए John Abraham को कास्ट किया गया है. वह इस महाभारत में क्रूर दुर्योधन का किरदार निभाएंगे. पिंकविला के रिपोर्ट के अनुसार, डायरेक्टर अरुण गोपालन जॉन अब्राहम के साथ इस फिल्म पर काम कर रहे हैं. इस फिल्म का मैन बैकड्रॉप ‘महाभारत’ का होगा मगर ये आज के समय में घटेगी.

अगले साल से शुरु होगा फिल्म पर काम

सुत्रों के मुताबिक, जॉन अब्राहम महाभारत पर आधारित फिल्म पर काम कर रह हैं. डायरेक्टर अरुण गोपालन ने ही इसके लिए एक स्क्रिप्ट डेवलप की है. यह आज के दौर में महाभारत को पेश करेगी. जॉन को उनका ये विजन काफी पसंद आया है. फिल्म का टेंटेटीव टाइटल ‘दुर्योधन’ रखा गया है. जानकारी के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग 2026 में ही शुरू होगी. प्री-प्रोडक्शन का काम अगले साल की शुरुआत में होगा.