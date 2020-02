बलीवुड डेस्क,मुंबई. बॉलीवुड में हर साल कई बायोपिक फिल्में बनती है और रिलीज होती है. खिलाड़ियों से लेकर राजनेता तक के जीवन पर बायोपिक का प्रचलन फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है. दर्शक भी बायोपिक को कफी पसंद करते हैं.किसी खास या मशहूर हस्ती की कहानी को पर्दे पर देखना वाकई दिलचस्प होता है. अब बायोपिक फिल्मों की कई में और फिल्म शामिल हो गई है.

दरअसल आज ही इसकी घोषणा की गई है कि रेवती रॉय के जीवन पर फिल्म बनेगी. रेवती रॉय जानी मानी सामाजिक उद्यमी हैं. खास बात यह है कि फिल्म का निर्माण बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम कर रहे हैं. जॉन अब्राहम खुद भी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 और अटैक को लेकर चर्चा में हैं. लेकिन इसबीच उन्होंने एक और फिल्म बनाने की घोषणा कर दी है. जॉन खुद भी रेवती के जीवन पर फिल्म बनाने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

आज फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए बायोपिक की जानकारी दी है. तरण ने अपने पोस्ट में बताया कि, जॉन अब्राहम ने नए फिल्म की घोषणा कर दी है. वह सामाजिक उद्यमी रेवती रॉय के जीवन पर बायोपिक बना रहे हैं. इस बायोपिक का निर्माण बॉन अब्राहम की की प्रोडक्शन कंपनी जे.ए. एंटरटेनमेंट, रॉबी ग्रेवाल की रेड आइस फिल्म्स और अनिल बोहरा के व्याका एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जाएगा.फिलहाल फिल्म के नाम की घोषणा नहीं की गई है. लेकिन इसका प्री-प्रोडक्शन काम शुरू हो चुका है. साथ ही एक फोटो भी शेयर की गई है जिसमें जॉन अब्राहम, रॉबी ग्रेवाल और अनिल बोहरा के साथ रेवती रॉय को भी देखा जा सकता है.

IT'S OFFICIAL… #JohnAbraham announces new film… Collaborates with Robbie Grewal and Anil Bohra to produce social entrepreneur Revathi Roy's biopic… Directed by Robbie Grewal… The film – not titled yet – is currently in pre-production stages. pic.twitter.com/PewNLd7V49

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 25, 2020