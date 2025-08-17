पत्नी Priya Runchal को तलाक दे रहे John Abraham! आखिर क्या है अनबन की असली वजह? शादी के 10 साल बाद अलग हो रहा कपल

John Abraham-Priya Runchal Divorce Rumours: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी को सुर्खियों से दूर रखा है। 2014 से प्रिया रुंचाल से शादी की थी। इस कपल ने हमेशा अपने रिश्ते को विवादों से दूर रखा। जॉन ने हाल ही में अपनी शादी में गोपनीयता बनाए रखने के पीछे के फैसलों के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे उनके रिश्ते को मज़बूत बनाए रखने में उनके मुल्य मदद करते हैं।

कपल का होने जा रहा तलाक

लेकिन इस बीच एक पोस्ट ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है। यह पोस्ट बॉलीवड रियल रिपोर्टर 105 नाम के अकाउंट पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कपल के तलाक का दावा किया जा रहा है। तस्वीर और खबर शेयर करते हुए पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि-हाल ही में एक इंटरव्यू में, जॉन अब्राहम ने बताया कि वह और उनकी पार्टनर माता-पिता बनना चाहते हैं, लेकिन शायद ऐसा न हो पाए। अब, ऐसी खबरें हैं कि दोनों अलग होने की तैयारी में हैं।

कौन है प्रिया रुंचाल ?

अब्राहम ने प्रिया रुंचाल से शादी की है, जो अमेरिका की एक भारतीय-अमेरिकी वित्तीय विश्लेषक और निवेश बैंकर हैं, लेकिन मूल रूप से मैक्लॉडगंज की रहने वाली हैं। उनसे उनकी मुलाकात दिसंबर 2010 में मुंबई में हुई थी। उन्होंने 3 जनवरी 2014 को शादी की। रुंचाल नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी की अध्यक्ष भी हैं।

बता दें कि जून 2024 में, जॉन और प्रिया ने खुशी-खुशी अपनी शादी के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, जॉन ने प्रिया के लिए अपने प्यार और शुभकामनाओं को व्यक्त करते हुए अपनी भावुक तस्वीरें साझा कीं। पिंकविला को दिए एक साक्षात्कार में, उन्होंने बताया था कि- एक जीवनसाथी के रूप में अपनी उन्होंने अपूर्णता स्वीकार की और अपने रिश्ते में संतुलन, समझदारी और शांति लाने के लिए प्रिया की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी बताया था कि प्रिया कम प्रोफ़ाइल में रहना पसंद करती हैं और लोगों की नज़रों से दूर सार्थक काम में खुद को समर्पित करती हैं।

हम टैलेंटेड नहीं…Param Sundari जाह्नवी कपूर पर इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने लगाए भद्दे इल्जाम…सुन आपके कानों से भी निकलने लगेगा खून, सबके सामने कह डाली…