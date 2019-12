बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. हॉलीवुड की सेक्सी एक्ट्रेस जोइ किंग ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया है. इस फोटो में उनके पोज को देखकर फैन्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. फोटो में जोई किंग ब्लैक ड्रेस पहने बैठकर पोज दे रही है. जिसको लेकर उनका काफी मजाक उड़ाया जा रहा है. हालांकि जोई काफी खूबसूरत लग रही है लेकिन सोशल मीडिया पर उनके पोज को शौच से जोड़ कर काफी मीम्स बनाए जा रहे हैं. काफी फनी फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं. जिसे देखकर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

एक यूजर ने लिखा है कि खुले में शौच करना मना है. तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि करते खुद हैं बोलते हम भारतीयों को है. इतना शौक है तो इंडियन टॉइलेट बना लो. तो वहीं तीसरे यूजर ने लिखा कि लोटा पार्टी की नई सदस्य है. ऐसे कई कमेंट सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं जो काफी फनी है, ये मीम्स देखकर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे. जोइ किंग को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है. काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है.

बता दें जॉय लिन किंग एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है. उनकी फिल्म किंग फिल्म पागल, बेवकूफ, प्यार, द डार्क नाइट राइजेज,ओज द ग्रेट एंड पावरफुल, व्हाइट हाउस डाउन, जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है. अमेरिका की बेहद ही पॉपुलर एक्टर हैं पूरी दुनिया में उन्हें काफी पसंद किया जाता है. फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है. वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है.

Karte khud hai or bolte hum Bhartiyo ko hain, Huh.🙃 Itna hi shouk hai to Indian T0ilet banwa lo na.😏

Aise kon photoshoot karwata hai bhai.. 😅https://t.co/Cb87MCRDAZ pic.twitter.com/HDdraKa6pd

— Harish (The Photoshop Guy) (@AyushmanBhav2) December 7, 2019