बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. रविवार शाम जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्टी में हुए हिंसा की जमकर निंदा की जा रही है. जहां एक तरफ आमलोग इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इसका विरोध कर रहे हैं. जेएनयू कैंपस में हुए इस हिंसा को लेकर स्वरा भास्कर, राजकुमार राव, तापसी पन्नू, दीया मिर्जी और रितेश देशमुख सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने इसका विरोध कर कड़ी निंदा की. वहीं निर्देशक अनुराग कश्यप ने सीधे-सीधे इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री मंत्री अमित शाह को आडे हाथ लिया.

अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर हमेशा ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं. जेएनयू हिंसा मामले में अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर विवादित पोस्ट कर विरोध जताया. उन्होंने ट्विटर पर पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए अपने पोस्ट में लिखा-अब बारी भाजपा की है निंदा करने की. वो बोलेंगे कि ये जिन्होंने किया गलत था, लेकिन सच है की जो हुआ भाजपा और एबीवीपी ने किया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की निगरानी और छत्रछाया में हुआ. यही एकमात्र सच है.

इतना ही नहीं जेएनयू हिंसा मामले में विरोध जताते हुए अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी. उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह की एक कार्टून वाली फोटो लगाई जिसमें दोनों के चेहरे पर कपड़े (नकाब) बंधे हुए हैं. साथ ही दोनों के हाथों में लाठी भी है. इस फोटो से पता चलता है कि अनुराग इस मामले पर पीएम मोदी और अमित शाह को जिम्मेदार बता रहें हैं.

अब बारी भाजपा की है निंदा करने की । वो बोलेंगे कि ये जिन्होंने किया ग़लत था , लेकिन सच यह है की जो हुआ भाजपा और ABVP ने किया और @narendramodi और @AmitShah की निगरानी और छत्र्छाया में किया । @DelhiPolice के साथ मिल के किया । यही एकमात्र सच है । — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) January 5, 2020

The real “tukde tukde gang” is @BJP4India and ABVP and the leader of the “Tukde tukde Gang” is @AmitShah and @narendramodi . And let’s write that in stone . They are the ones breaking and dividing the country . — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) January 5, 2020

अनुराग कश्यप के साथ ही स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, राजकुमार राव, दrया मिर्जा, रितेश देशमुख, सोनम कपूर, शबाना आजमी, कोंकणा सेन शर्मा और ऋचा चड्ढा सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी जेएनयू हिंसा पर पोस्ट करते हुए इसकी कड़ी निंदा की.

स्वरा भास्कर का ट्वीट- स्वारा ने ट्विटर पर रोते हुए एक वीडियो शेयर की जिसमें वह कह रही है कि उनके परिवार वाले भी जेएनयू में रहते हैं.

तत्काल अपील. सभी दिल्लीवासी, बाबा गंगनाथ मार्ग पर जेएनयू कैंपस के मेन गेट के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे ताकि सरकार और दिल्ली पुलिस पर एक्शन लेने के लिए दबाव बनाया जा सके और एबीवीपी के नकाबपोश वाले गुंडों को जेएनयू कैंपस में तोड़फोड़ और हिंसा से रोका जा सके.

Urgent appeal!!!! To all Delhiites PLS gather in large numbers outside the Main Gate of JNU campus on Baba Gangnath Marg.. to pressure the govt. & #DelhiPolice to stop the rampage by alleged ABVP masked goons on JNU campus. PLS PLS share to everyone in Delhi!🙏🏿🙏🏿 9pm on 5th. Jan pic.twitter.com/IXgvvazoSn — Swara Bhasker (@ReallySwara) January 5, 2020

FROM MY MOTHER via sms: The mob outside the north gate is shouting desh ke gaddaaron ko, goli maaro salon ko. — Swara Bhasker (@ReallySwara) January 5, 2020

तापसी पन्नू का ट्वीट- जहां बच्चों का भविष्य संवारा जाता है, उस जगह की ऐसी हालत कर दी गई है कि ये धुंधला हो गया है. ये कभी ना ठीक हो पाने वाली क्षति है. ये देखने में भी बेहद दुखदायी है.

such is the condition inside what we consider to be a place where our future is shaped. It’s getting scarred for ever. Irreversible damage. What kind of shaping up is happening here, it’s there for us to see…. saddening https://t.co/Qt2q7HRhLG — taapsee pannu (@taapsee) January 5, 2020

Dil aur dimaag ki race mein sirf 6 minute ka difference hai. Dil agar pehle kaam karna bandh karta hai toh uske rukne ke baad dimag ke paas bhi sirf 6 hi minute hai, khatam toh woh bhi hoga. hum shayad is waqt us madhayantar mein hai. — taapsee pannu (@taapsee) January 5, 2020

राजकुमार राव का ट्वीट- जेएनयू में जो हुआ वह शर्मनाक, भयावह और दिल दहला देने वाला है, जो लोग इन हमलों के पीछे जिम्मेदार हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए. #JNUViolence

What happened in #JNU is shameful, horrific and heartbreaking. Those who are responsible behind these attacks should be punished. #JNUViolence — Rajkummar Rao (@RajkummarRao) January 5, 2020

ट्विंकल खन्ना का ट्वीट- ट्विंकल खन्ना भी हमेशा हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने को लेकर जानी जाती है. इस बार भी जेएनयू हिंसा ममाले में उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- भारत जहां गायों को छात्रों से ज्यदा सुरक्षा दी जाती है. यह वह देश है जिसने डर में जीने से इनकार कर दिया है. आप हिंसा करके लोगों को दबा नहीं सकते इससे और ज्यादा विरोध होगा, प्रदर्शन होंगे, सड़कों पर ज्यादा लोग उतरेंगे.

India,where cows seem to receive more protection than students, is also a country that now refuses to be cowed down. You can’t oppress people with violence-there will be more protests,more strikes,more people on the street. This headline says it all. pic.twitter.com/yIiTYUjxKR — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) January 6, 2020

दीया मिर्जा का ट्वीट- कब तक इसे जारी रखने की अनुमति दी जाएगी? कब तक आंख मूंदोगे? राजनीति या धर्म के नाम पर कितने दिनों तक रक्षाहीन हमला किया जाएगा? अब बहुत हो गया.

How long will this be allowed to continue? How long will you turn a blind eye? How long will the defenceless be attacked in the name of politics or religion? Enough is enough. @DelhiPolice — Dia Mirza (@deespeak) January 5, 2020

रितेश देशमुख का ट्वीट- आपको अपना चेहरा ढंकने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि आप कुछ गलत, अवैध और दंडनीय काम कर रहे हैं. इसमें कोई सम्मान नहीं है. जेएनयू के अंदर नकाबपोश गुंडों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर बेरहमी से हमला करने वालों की ऐसी भयावाह हिंसा को बर्दाश्त नहीं की जानी.

Why do you need to cover your face? Because you know you are doing something wrong, illegal & punishable. There is no honour in this-Its horrific to see the visuals of students & teachers brutally attacked by masked goons inside JNU-Such violence cannot & should not be tolerated — Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 5, 2020

क्या है जेएनयू का पूरा मामला- देश के नामी संस्थानों में से जवाहर लाल नेहरू यनीवर्सिटी का नाम शामिल है. लेकिन बीते कुछ दिनों से जेएनयू सुर्खियों में हैं. पहले जेएनयू में छात्र वीस वृद्धि को लेकर विरोध कर रहे थे. वहीं अब बीती शाम जेएनयू पर कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने यूनीवर्सिटी के भीतर खुसकर वहां शिक्षकों और छात्रों के साथ मारपीट की और वहां तोड़ फोड़ की,जिसकी वीडियो सामने आई है. इसमें जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आईशी घोष बुरी तरह से जख्मी हो गई.

खबरों के अनुसार शामन 6 बजे के करीब लगभग 50 नकाबपोश लोग जेएनयू कैंपस के अंदर घुसे और मारपीट करनी शुरु कर दी. इसमें आईशी सहित कई छात्र घायल हो गए. बताया जा रहा है कि रविवार को रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था और अखिल भारतीय छात्र संघ से जुड़े छात्र रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे. लेकिन इंटरनेट बंद था जिसके कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था. इसलिए इस हिंसा के पीछे एबीवीपी को वजह बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस हमलावरों की तलाश करने में जुट गई है.

Masked goons armed with rods entering hostels. All these videos have been sent to me by friends who are in the campus right now. pic.twitter.com/M5xGQayjvO — Akhil Kumar (@Akhil1490) January 5, 2020

