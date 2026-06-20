जितेंद्र कुमार की एक फिल्म, रिलीज के साथ ही हो गई थी बैन, लेकिन कमाई में ‘शोले’ को भी दी टक्कर

Jitendra Kumar Film Controversy: भारतीय सिनेमा में बहुत सी ऐसी फिल्में रही हैं, जिन्होंने पहले तो काफी विवादों का सामना करना पड़ा. उनकी कहानी से ज्यादा उनके विवाद ने सुर्खियां बटोरीं. इसके कारण उनकी रिलीज तक रोकनी पड़ी. हालांकि रिलीज होने के बाद फिल्मों ने काफी नाम कमाया और कमाई में भी नंबर बनाया. ऐसी ही एक फिल्म जितेंद्र कुमार के करियर की थी. 1981 में रिलीज हुई उस फिल्म के रिलीज होते ही फिल्म पर रोक लगा दी गई. हालांकि मेकर्स ने हार नहीं मानी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

तोड़ा था शोले का रिकॉर्ड

हालांकि फिल्म में कुछ बदलाव करने के बाद फिल्म को रिलीज करने का फैसला दिया गया. जब ये फिल्म दोबारा रिलीज होकर दर्शकों तक पहुंची, तो उन्होंने इसे और भी प्यार दिया. कई शहरों में फिल्म ने कमाई के मामले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म ने कई शहरों में शोले के रिकॉर्ड तक को तोड़ दिया.

कहानी को लेकर हुआ था विवाद

हम बात कर रहे हैं जितेंद्र कुमार की फिल्म ‘मेरी आवाज सुनो’ की. इस फिल्म को एस. वी. राजेंद्र सिंह ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में जितेंद्र कुमार के साथ ही हेमा मालिनी और परवीन बॉबी भी थे. फिल्म में शक्ति कपूर, कादर खान और रंजीत ने खलनायकों का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी में पुलिस के साथ ही बड़े अधिकारियों और मंत्रियों को भ्रष्ट दिखाया गया था. कहा जाता है कि इसी कारण फिल्म पर आपत्ति जताकर रिलीज हो चुकी फिल्म को रोक दिया गया था. इसके बाद मेकर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कुछ बदलाव के बाद फिल्म दोबारा रिलीज हुई.

बदला गया देश का नाम

फिल्म में हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाद में बदलकर मुंडुस्तान करना पड़ा. इसके बाद जब फिल्म दर्शकों तक पहुंची, तो कमाल हो गया. फिल्म को नुकसान नहीं हुआ बल्कि इसका फायदा हुआ. लोगों के मन में इस फिल्म को देखने की उत्सुकता बढ़ी कि फिल्म में ऐसा क्या है, जो इसे बदलना पड़ा और इतना विवाद हुआ. इसके बाद क्या था, फिल्म ने ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस पर कमाई की.

क्यों चर्चा में रही फिल्म?

फिल्म में जितेंद्र का किरदार सबसे अहम माना जाता है और इसे सबसे ज्यादा पसंद भी किया गया. फिल्म में जितेंद्र ने डबल रोल निभाया था. जितेंद्र सभी अपराधियों को मारने के बाद खुद जज के सामने सरेंडर करते हैं. इस फिल्म को एक सवाल के साथ खत्म किया गया, जबकि इसका जवाब फिल्म में नहीं है. वॉइसओवर के साथ सवाल किया गया कि क्या देश के लिए अपना सब गंवा देने वाले इंसान के साथ इंसाफ होना चाहिए या नहीं? फिल्म की कहानी और अंत का सवाल लोगों के जहन में बैठ गया था, जिसको लेकर थिएटर के बाहर तक चर्चा थी.

‘मेरी आवाज सुनो’ की कमाई

अगर फिल्म की कमाई की बात करें, तो ‘मेरी आवाज सुनो’ फिल्म को लगभग 3 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था. फिल्म ने बजट के दोगुने से भी ज्यादा कमाई की. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.