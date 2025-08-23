Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान

Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान

BIGG BOSS 19 HOUSE: सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस नए सीजन के घर से पर्दा उठा दिया गया है। हर बार की तरह इस बार भी घर काफी बड़ा और शानदार है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 23, 2025 13:31:00 IST

BIGG BOSS 19 HOUSE
BIGG BOSS 19 HOUSE

BIGG BOSS 19 HOUSE: बिग बॉस 19 की उल्टी गिनती शुरू होते ही, JioHotstar ने इस सीज़न के घर से पर्दा उठा दिया है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस नए संस्करण में एक ऐसी जगह का अनावरण किया गया है जो अपनी ही एक अलग दुनिया समेटे हुए है – बोल्ड, जीवंत और रहस्य से भरपूर, जहां हर कोने में डिजाइन प्रतीकात्मकता से मिलता है। प्रसिद्ध डिजाइनर ओमंग कुमार और प्रोडक्शन डिजाइनर वनिता गरुड़ द्वारा परिकल्पित, यह घर सिर्फ एक पृष्ठभूमि से कहीं अधिक है; यह बिग बॉस की सतत निगरानी में नाटक, संघर्ष और गठबंधन के लिए मंच तैयार करता है।

इस बार कैसा है बिग बॉस का घर 

हर सीजन में, बिग बॉस का घर अपने आप में एक अलग चरित्र में विकसित होता है, जो अपने प्रतियोगियों के सफर को आकार देता है। सीज़न 19 के लिए, डिज़ाइन जंगल में कैंपिंग की भावना से प्रेरित है, जो जंगल में एक केबिन की कच्ची सादगी को दर्शाता है, साथ ही एक ऐसे स्थान का सार भी दर्शाता है जहां हर आवाज़ मायने रखती है और हर विकल्प स्पष्ट है। लकड़ी की बनावट घर को परंपरा में पिरोती है, जबकि जीवंत रंग अंदर प्रकट होने वाले विचारों की विविधता और अप्रत्याशितता को दर्शाते हैं। लिविंग रूम में सींग वाला पक्षी और बगीचे में शेर जैसे प्रतीक संरक्षकता और अधिकार का प्रतीक हैं, जो इस थीम को और मज़बूत करते हैं।

 Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान

खास तरीके से किया गया है तैयार 

असेंबली रूम, जो इस साल बिग बॉस के घर का डीएनए है। सीज़न की थीम, “घरवालों की सरकार” के अनुरूप, यह जगह बहस, चर्चा और निर्णय लेने का केंद्र बन जाती है। केवल कुछ खास समय के लिए ही सुलभ, इसे शक्ति के एक ऐसे केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है जहां प्रतियोगियों को विरोधी विचारों का सामना करने, अधिकार के साथ बातचीत करने और नेतृत्व करने या अपनी बात पर अड़े रहने की अपनी क्षमता साबित करने की चुनौती दी जाएगी।

Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान

‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था

इस बार होगी घरवालों की सरकार 

ओमंग कुमार ने कहा, “हर साल, बिग बॉस का घर मुझे कुछ नया बनाने का मौका देता है। सीजन 19 के लिए, यह जंगल में एक केबिन था, जो सतह पर गर्म और आमंत्रित था, लेकिन हर कोने में आश्चर्य से भरा था। हमने प्रतियोगियों को लगातार किनारे पर रखने के लिए असामान्य जीवों से लेकर चौकस निगाहों तक, चंचल स्पर्श जोड़े हैं। असेंबली रूम इस सीजन का मेरा व्यक्तिगत आकर्षण है, जिसे शक्ति के प्रतीकात्मक आसन के रूप में माना गया है जो ‘घरवालों की सरकार’ की थीम के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और घरवालों को बोलने, चुनौती देने और बचाव करने के लिए प्रेरित करेगा। कई मायनों में, इस घर को एक रिट्रीट और युद्ध के मैदान दोनों के रूप में डिजाइन किया गया है। 

Govinda Sunita Ahuja Divorce: गोविंदा-सुनीता के बीच तलाक मामले में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, जानकर चकरा गए फैन्स

Tags: bigg boss 19 house
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान
Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान
Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान
Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?