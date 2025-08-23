 Bigg Boss 19 के घर में दिखेगी ‘लोकतंत्र’ की ताकत! अंदर से दिखेगा संसद जैसा नाजारा…बनकर तैयार हुआ घरवालों का सियासी मैदान

BIGG BOSS 19 HOUSE: बिग बॉस 19 की उल्टी गिनती शुरू होते ही, JioHotstar ने इस सीज़न के घर से पर्दा उठा दिया है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस नए संस्करण में एक ऐसी जगह का अनावरण किया गया है जो अपनी ही एक अलग दुनिया समेटे हुए है – बोल्ड, जीवंत और रहस्य से भरपूर, जहां हर कोने में डिजाइन प्रतीकात्मकता से मिलता है। प्रसिद्ध डिजाइनर ओमंग कुमार और प्रोडक्शन डिजाइनर वनिता गरुड़ द्वारा परिकल्पित, यह घर सिर्फ एक पृष्ठभूमि से कहीं अधिक है; यह बिग बॉस की सतत निगरानी में नाटक, संघर्ष और गठबंधन के लिए मंच तैयार करता है।

इस बार कैसा है बिग बॉस का घर

हर सीजन में, बिग बॉस का घर अपने आप में एक अलग चरित्र में विकसित होता है, जो अपने प्रतियोगियों के सफर को आकार देता है। सीज़न 19 के लिए, डिज़ाइन जंगल में कैंपिंग की भावना से प्रेरित है, जो जंगल में एक केबिन की कच्ची सादगी को दर्शाता है, साथ ही एक ऐसे स्थान का सार भी दर्शाता है जहां हर आवाज़ मायने रखती है और हर विकल्प स्पष्ट है। लकड़ी की बनावट घर को परंपरा में पिरोती है, जबकि जीवंत रंग अंदर प्रकट होने वाले विचारों की विविधता और अप्रत्याशितता को दर्शाते हैं। लिविंग रूम में सींग वाला पक्षी और बगीचे में शेर जैसे प्रतीक संरक्षकता और अधिकार का प्रतीक हैं, जो इस थीम को और मज़बूत करते हैं।

खास तरीके से किया गया है तैयार

असेंबली रूम, जो इस साल बिग बॉस के घर का डीएनए है। सीज़न की थीम, “घरवालों की सरकार” के अनुरूप, यह जगह बहस, चर्चा और निर्णय लेने का केंद्र बन जाती है। केवल कुछ खास समय के लिए ही सुलभ, इसे शक्ति के एक ऐसे केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है जहां प्रतियोगियों को विरोधी विचारों का सामना करने, अधिकार के साथ बातचीत करने और नेतृत्व करने या अपनी बात पर अड़े रहने की अपनी क्षमता साबित करने की चुनौती दी जाएगी।

इस बार होगी घरवालों की सरकार

ओमंग कुमार ने कहा, “हर साल, बिग बॉस का घर मुझे कुछ नया बनाने का मौका देता है। सीजन 19 के लिए, यह जंगल में एक केबिन था, जो सतह पर गर्म और आमंत्रित था, लेकिन हर कोने में आश्चर्य से भरा था। हमने प्रतियोगियों को लगातार किनारे पर रखने के लिए असामान्य जीवों से लेकर चौकस निगाहों तक, चंचल स्पर्श जोड़े हैं। असेंबली रूम इस सीजन का मेरा व्यक्तिगत आकर्षण है, जिसे शक्ति के प्रतीकात्मक आसन के रूप में माना गया है जो ‘घरवालों की सरकार’ की थीम के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और घरवालों को बोलने, चुनौती देने और बचाव करने के लिए प्रेरित करेगा। कई मायनों में, इस घर को एक रिट्रीट और युद्ध के मैदान दोनों के रूप में डिजाइन किया गया है।

