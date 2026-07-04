एक गाने ने बदल दी थी किस्मत, फिर आखिर क्यों गुमनामी में खो गईं ‘जिमी-जिमी गर्ल’?

Jimmy Jimmy Girl Kim Yashpal: 80 के दशक में झिलमिलाते पॉप कल्चर का आगाज हुआ और बॉलीवुड को डिस्को डांसर जैसी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म का मिला. इसी फिल्म से सात समंदर पार से आई उस एंग्लो इंडियन खूबसूरती ने पर्दे पर अपनी अदाओं का जादू बिखेरा. इसके बाद कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने के बाद वो अचानक चकाचौंध से गायब हो गई. 80 के दशक की मशहूर जिमी जिमी गर्ल रातोंरात कामयाबी के शिखर पर पहुंची और फिर अचानक एक दिन इतिहास के पन्नों में ऐसे खो गई कि आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला. एक्ट्रेस का नाम था किम यशपाल. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम सत्य किम यशपाल था.

मुंबई में ली कथक की ट्रेनिंग

किम का जन्म लेबनान के शहर बेरूत में हुआ था और उनके पिता कुवैत एयरवेज में एक भारतीय फ्लाइट इंजीनियर थे और मां वेल्स मूल की थी. विदेशों में पली-बड़ी होने के बावजूद किम को कथक का ऐसा शौक चढ़ा कि वह सीधे मुंबई आ गईं और मशहूर नृत्य गुरु गोपी कृष्ण से इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली. उनकी जादुई खूबसूरती पर सबसे पहले नजर पड़ी बॉलीवुड के डेनी डेनजों की, जिन्होंने उन्हें साल 1980 में अपनी हॉरर फिल्म फिर वही रात से मुख्य अभिनेत्री के रूप में बड़ा ब्रेक दिया.

7 साल तक साथ रहे डेनी और किम

इसी बीच डेनी और किम के बीच नजदूकियां बढ़ीं और दोनों लगभग 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे. इसके बाद किम ने नसीब जैसी बड़ी फिल्म में काम किया. उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया, जब साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर. मिथुन चक्रवर्ती के साथ किम यशपाल की जोड़ी ने पर्दे पर तहलका मचाया और पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर दिया.

डिस्को डांसर से मिली पहचान

डिस्को डांसर का गाना जिमी-जिमी आजा-आजा आज भी इंटरनेशनल लेवल पर एक कल्ट क्लासिक माना जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फिल्म दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार करने वाली भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे पहली फिल्म बनी थी. हालांकि इसके बावजूद भी किम के करियर का ग्राफ अचानक नीचे गिरने लगा.

साइड रोल और बी ग्रेड फिल्मों में मिला काम

उन्हें लगातार साइड रोल्स और बी ग्रेड फिल्मों में टाइप कास्ट कर दिया गया और आखिरकार साल 1993 में आई फिल्म चंद्रमुखी के बाद किम यशपाल अचानक फिल्म इंडस्ट्री की इस चकाचौंध को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गईं. उनके अचानक गायब होने के बाद कई तरह की खौफनाक अफवाहें उड़ीं. किसी ने कहा कि वह अब इस दुनिया में ही नहीं रहीं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो आज भी मुंबई के किसी सुदूर कोने में बिल्कुल गुमनाम जिंदगी जी रही है. हालांकि सच क्या है ये किसी को नहीं पता.