Nvidia CEO के साथ Akshay Kumar की सालों पुरानी तस्वीर वायरल, देखकर फैंस बोले- उम्र तो बस एक नंबर है!

Akshay Kumar Jensen Huang Photo: टेक बॉस को लेकर चल रहे विवाद के बीच, Nvidia के CEO जेनसेन हुआंग के साथ अक्षय कुमार की 2024 की फ़ोटो ऑनलाइन वायरल हो गई है, सोशल मीडिया यूज़र्स मज़ाक कर रहे हैं कि पुरानी फोटो “ठीक से पुरानी नहीं हुई है”. एक्टर ने 24 अक्टूबर, 2024 को मुंबई में Nvidia AI समिट में हुआंग से मिलने के बाद यह फ़ोटो शेयर की थी.

मार्शल आर्ट करते दिखे अक्षय-हुआंग

फोटो में, अक्षय और हुआंग अपनी मुट्ठियाँ ऊपर उठाकर मार्शल आर्ट का पोज़ देते हुए पोज़ दे रहे हैं. अक्षय ने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक इवेंट में मिलने के बावजूद दोनों ने मार्शल आर्ट के बारे में बात की थी. अक्षय ने फोटो पर कैप्शन लिखा था, “सोचो कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी से मिलें और मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करें!! आप कितने कमाल के आदमी हैं मिस्टर #JensenHuang. अब मुझे पता चला कि @nvidia इतना बड़ा क्यों है.”

वायरल हुआ फोटो

हुआंग को लेकर हो रहे विवाद के बीच यह फोटो अब फिर से वायरल हो रही है. एक यूजर ने कमेंट किया, “यह ठीक नहीं लगा अक्षय.” दूसरों ने मजाक में कहा, “एल्गोरिदम ने सच में कहा, नवंबर 2026 में स्वागत है, अक्षय कुमार,” जबकि दूसरे ने हुआंग को “खिलाड़ियों का खिलाड़ी” कहा. कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि अक्षय को उनकी कई बायोग्राफिकल फिल्मों को देखते हुए इस विवाद पर एक बायोपिक बनानी चाहिए.

Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग को लेकर क्या विवाद है?

Nvidia के चीफ एग्जीक्यूटिव जेन्सेन हुआंग जांच का सामना कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में उनका नाम एलिस हुआंग से जोड़ा गया है, जो एक चीनी बिजनेसवुमन और सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल की पूर्व एग्जीक्यूटिव हैं. अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों को कथित तौर पर शक है कि एलिस हुआंग को चीनी इंटेलिजेंस ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए भर्ती किया था. Nvidia के एडवांस्ड AI चिप्स और चीन को उन्हें बेचने पर कंपनी की स्थिति पर असर डालते हैं. रिपोर्ट्स में यह भी आरोप लगाया गया कि जेन्सेन हुआंग और एलिस हुआंग के बीच रोमांटिक रिश्ता था. हुआंग ने हाल ही में Nvidia के कर्मचारियों के सामने माना कि उसने अपनी पत्नी लोरी के साथ धोखा किया है, और उसे और उनके बच्चों को चोट पहुँचाने के लिए माफ़ी माँगी है.