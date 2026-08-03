जेनिफर विंगेट ने साझा की हल्दी सेरेमनी की अनसीन तस्वीरें, दोस्तों संग खूब खूब किया डांस; वीडियो ने खींचा ध्यान

प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री जेनिफर विंगेट ने 16 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम में अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड और सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इस्माइल के साथ दूसरी शादी की थी. अब एक्ट्रेस ने अपनी हल्दी सेलिब्रेशन की कुछ पहले कभी नहीं देखी गईं फोटोज़ के साथ शादी के जश्न की एक झलक दिखाई. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

शेयर की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें

इंस्टाग्राम पर जेनिफर विंगेट ने अपनी हल्दी सेरेमनी की कुछ कैंडिड तस्वीरें पोस्ट कीं. उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गनाइज़ करने और यह पक्का करने के लिए कि यह एक ऐसा इवेंट रहे जिसे वह कभी नहीं भूलेंगी, अपने प्यारे दोस्तों को धन्यवाद दिया. साझा की गई तस्वीरों में जेनिफर हरे लहंगे में खूबसूरत लग रही हैं, जबकि विलियम इश्माएल अपनी सफेद शेरवानी में डैशिंग लग रहे थे. इस सेरेमनी में उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए। इस एल्बम में कई खुशी के पल कैप्चर किए गए हैं, जब जेनिफर ने अपने दोस्तों के साथ डांस किया, डांस परफॉर्मेंस का आनंद लिया और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ गालों पर हल्दी लगवाई.

एक्ट्रेस ने लिखा प्यारा नोट

जेनिफर विंगेट ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘मेरी हल्दी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं थी. यह प्यार से भरा एक कमरा था। हर बार जब मैं ये तस्वीरें देखती हूं, तो मुझे कुछ नया दिखता है. एक मुस्कान, एक हग, कोई हमें चीयर कर रहा है, कोई यह पक्का कर रहा है कि सब कुछ परफेक्ट हो. मुझे पता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि वे लकी हैं कि उनके पास अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं सबसे लकी हूं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बहुत सही किया होगा, तभी मुझे आप में से हर एक मिला. इस दिन की प्लानिंग करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना हंसाने के लिए कि मेरे गाल दुखने लगें, और मुझे यह याद दिलाने के लिए कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा वो लोग हैं जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहते हैं. आपका शुक्रिया. मेरे पसंदीदा इंसानों को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं। आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआओं में से एक हैं, और हमेशा रहेंगे.’

हरलीन सेठी ने भी शेयर किया पोस्ट

हरलीन सेठी ने भी सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन के अनदेखे पल शेयर किए, जिसमें उन्होंने डांस और जश्न की तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, ‘यारी दोस्ती हल्दी.’

जेनिफर की यह दूसरी शादी है

जेनिफर विंगेट की विलियम इस्माइल से दसूरी शादी है. इससे पहले एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थी. दोनों की मुलाकात टेलीविजन शो दिल मिल गए में काम करते हुए हुई थी और अप्रैल 2012 में उन्होंने शादी कर ली. 2014 में वे अलग हो गए. बाद में करण ने 2016 में एक्टर बिपाशा बसु से शादी कर ली.

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