गले पर लव बाईट दे गया फैन! Jennifer Lopez का रोमांटिक मूमेंट हुआ फोन में कैप्चर…शर्म से पानी-पानी हो गई सिंगर

14
Jennifer Lopez : जेनिफर लोपेज रविवार 10 अगस्त को कज़ाकिस्तान में लाइव परफॉर्म कर रही थीं। इस दौरान उनके परफॉर्मेंस के बीच में एक बड़ा सा झींगुर उनकी ड्रेस पर चढ़ा, लेकिन गाने के दौरान वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुईं। वह कज़ाकिस्तान के अल्माटी में अपने अप ऑल नाइट: लाइव इन 2025 टूर के शो के दौरान परफॉर्म कर रही थीं।
जेनिफर लोपेज के शरीर पर दौड़ा कीड़ा
जब वह माइक के सामने अपने प्रशंसकों के लिए गा रही थीं, तो एक कीड़ा उनके शरीर पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। फिर वह उनकी गर्दन की ओर बढ़ गया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, 56 वर्षीय लोपेज ने एक भी कदम नहीं छोड़ा और फुर्ती से झींगुर को पकड़कर मंच के किनारे फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने फैंस से कहा कि “मुझे बहुत गुदगुदी हो रही थी।”
देशभक्ति से भर देंगी ये 5 फिल्में, OTT पर मौजूद हैं ये सुपरहिट फिल्में, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी पर परिवार के साथ बनाए प्लान
इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो
लोपेज़ के लाइव परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पल का वीडियो गायिका के आधिकारिक फैन अकाउंट पर भी शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, “प्लॉट ट्विस्ट: अभी-अभी ‘किस ऑफ द क्रिकेट वुमन’ की रिहर्सल शुरू की है… स्टेज पर… रियल टाइम में…। सिंगर के साथ मंच पर घटित हुई ये दूसरी घटना है। इससे पहले 25 जुलाई, 2025 को पोलैंड के वारसॉ में एक कार्यक्रम के दौरान हुई एक दुर्घटना हुई थी। इस दौरान उनकी स्कर्ट जमीन पर गिर गई थी। लेकिन दोनों ही चीजों को सिंगर ने काफी अच्छे से हैंडल किया।
Huma Qureshi ने भाई को बनाया था बॉयफ्रेंड! कपिल के शो में खोला अपना सालों पुराना राज…लोगों के पैरों तले खिसकी जमीन