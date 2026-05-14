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जब अंधेरे कमरे में लिख दिया ऐसा गाना, सुनते ही रो देते थे लोग, समीर अनजान की कलम से निकला था ये गीत

Bollywood Song Secrets: सिनेमाई दुनिया में हर गाने के पीछे का एक अपना इतिहास है. ऐसा ही एक सॉन्ग साल 1993 में रिलीज हुआ था, जिसे गीतकार समीन अनजान ने बंद कमरे में लिखा था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 14, 2026 2:07:07 PM IST

जीता था जिसके लिए गाने के पीछे का इतिहास
जीता था जिसके लिए गाने के पीछे का इतिहास


साल 1993 में रिलीज हुई ‘दिलवाले’ का एक मशहूर गाना गीतकार समीर अनजान ने अंधेरे कमरे में लिखा था. इस सुपरहिट गीत के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प और खास मानी जाती है, जिसे जानकर फैंस आज भी हैरान रह जाते हैं.

कौन सा है वो गाना ?

हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उसका नाम है जीता था जिसके लिए. इस गाने को कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था. वहीं इस गाने में म्यूजिक दिया था नदीम और श्रवण ने. इसके अलावा इस गाने के बोल को समीर अनजान द्वारा लिखा गया था. यह सॉन्ग फिल्म दिलवाले का है, जिसे हैरी बावेजा ने निर्देशित किया था. 

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समीर अनजान ने गाने के पीछे की क्या कहानी बताई?

समीर अनजान ने जिंदगी विथ रिचा के पॉडकास्ट में गाने का किस्सा सुनाया था. गीतकार ने कहा, ‘आज हमारे गाने पे लोग रोते क्यों हैं? मैं नदीम और श्रवण बैठने गए तो लाइट चली गई. फिर उन्होंने बोला कि पंडित जी (समीर अनजान) आज हम लोग की सीटिंग तो होगी ही, क्योंकि माहौल बना हुआ है. आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स डू द कैंडल लाइट सीटिंग.’

गर्लफ्रेंड को याद करके लिख दिया गाना

गीतकार ने आगे बताया, फिर उन्होंने मोमबत्ती जलाई और बोले कि बोले पंडित जी आपके रोमांस के बड़े चर्चे सुने हैं मैंने. आज कुछ लिख ही डालो यार. याद करो अपनी गर्लफ्रेंड को और कुछ लिखो. पता नहीं वो दिमाग में आया तो मैंने कहा भाईजान देखिए मेरी तो बात छोड़िए, आपको तो लोग पूरी इंडस्ट्री में म्यूजिक इंडस्ट्री में रोमियो बुलाते हैं. फिर एक लाइन जहन में आई और मैंने बोला कि ‘जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था.’

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Tags: Bollywood Songsentertainment
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