बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. कंगना रनौत का आने वाली फिल्म थलावई का नया पोस्टर सामने आया है जिसमें कंगना का भरतनाट्यम लुक देखने को मिल रहा है. इस पोस्टर में वह लाल कलर के आउटफिट में कमाल लग रही हैं. तामिलनाडू की पूर्व सीएम जयललिता बन रही फिल्म और फिल्म के और भी कई लुक सामने लुक आए है जिसे दर्शकों ने काफी पसंद लेकिन कंगना रनौत का लुक भी सामने आया था जिसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

जिसके बाद एक नए लुक में कंगना को देखकर फैन्स काफी तारीफ कर रहे हैं. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने इस पोस्टर को शेयर किया है. बता दें जयललीता के लुक के लिए काफी मेहनत की गई है. कंगना को जयललिता की तरह पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, हालांकि कई जगह उस लुक पर खरा उतर चुकी हैं तो कई जगह दर्शक निराश भी हुए थे.

मालूम हो कि जयललिता का किरदार का ऑफर विद्या बालन को मिल रहा था. लेकिन रिपोर्ट की माने तो ये ऑफर विद्या ने नहीं लिया जिसके बाद कंगना को ये मौका मिला. इस फिल्म को लेकर कंगना सुर्खियों में रह चुकी हैं फिल्म की फीस को लेकर भी खबरों में रही थी कहा जा रहा था कि इस फिल्म के लिए कंगना ने काफी ज्यादा फीस की मांग की थी. 26 जून 2020 को ये फिल्म रिलीज होगी.

#KanganaRanaut… Here's the new glimpse from #Jayalalithaa biopic #Thalaivi… Costars #ArvindSwami as #MGR… Directed by Vijay… Produced by Vishnu Vardhan Induri and Shaailesh R Singh… 26 June 2020 release in #Hindi, #Tamil and #Telugu. pic.twitter.com/HWhH5PgQyN

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 2, 2020