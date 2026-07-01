Home > मनोरंजन > डांस और खूबसूरती से जीता करोड़ों दिल, लेकिन श्रीदेवी से रहा 36 का आंकड़ा; 14 साल में बन गई थी हीरोइन, जानिए कौन है वो

डांस और खूबसूरती से जीता करोड़ों दिल, लेकिन श्रीदेवी से रहा 36 का आंकड़ा; 14 साल में बन गई थी हीरोइन, जानिए कौन है वो

Jaya Prada: सिनेमाई दुनिया में कुछ ऐसी एक्ट्रेस हुईं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह लोगों के दिलों में जगह बनाई. ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी श्रीदेवी से थी पक्की दुश्मनी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 1, 2026 4:36:26 PM IST

जया प्रदा
जया प्रदा


हम बात कर रहे हैं जानी-पहचानी अभिनेत्री और पॉलिटिशियन जया प्रदा की. एक्ट्रेस ने अपनी डांस की वजह से फिल्मी दुनिया में एंट्री की और जल्द ही सबकी दिलों की चहेती बन गईं. कहा जाता है कि वो मात्र 14 साल की उम्र में हीरोइन बन गई थीं. कहते हैं कि पर्दे पर जब वह अपनी नशीली आंखों और क्लासिकल डांस से जादू बिखेरती थी तो बड़े-बड़े सुपरस्टार्स भी उनके सामने फीके नजर आते थे.  श्रीदेवी संग उनकी राइवलरी भी काफी मशहूर हुई थी. चलिए जानते हैं. 

डांस से जीत लिया था दिल

बताया जाता है कि जब जया प्रदा 14 साल की थी, तब उन्होंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक क्लासिकल डांस किया था. वहां मौजूद मशहूर फिल्म निर्देशक के. विश्वनाथ और के. बालचंदर को जया प्रदा का डांस बहुत पसंद आया. फिर क्या उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचान कर एक फिल्म में डांस का ऑफर दिया. इसके साथ ही उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई. 

3 मिनट के गाने से मिली पहली बड़ी फिल्म

जया प्रदा को उनकी पहली फिल्म ‘भूमि कोसम’ में 3 मिनट का डांस करने का मौका मिला. इस फिल्म के अंत में उन्हें फीस के तौर पर सिर्फ 10 रुपये दिए गए. लेकिन पहली फीस ने एक्ट्रेस को एक वक्त बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक बना दिया था.  अभिनेत्री ने 70-80 के दशक में कई जबरदस्त फिल्में दीं. इस लिस्ट में  ‘सरगम’, ‘शराबी’, ‘तोहफा’,  ‘कामचोर’, और ‘आखिरी रास्ता’ शामिल हैं.

श्रीदेवी से था 36 का आंकड़ा

साल 1986 में एक फिल्म आई थी ‘नगीना’, जिसे पहले जया प्रदा को ऑफर किया गया था. लेकिन उन्हें सांपों से डर लगता था. इसलिए उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी थी. फिर श्रीदेवी को कास्ट किया गया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट बन गईं. इस फिल्म ने श्रीदेवी को जया प्रदा से बहुत आगे पहुंचा दिया था. इस वजह से दोनों की दुश्मनी और बढ़ गई. बताया जाता है कि दोनों एक-दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थीं. 

बाद में हो गई थी दोस्ती

हालांकि बाद में अभिनेत्री जया प्रदा ने 1994 में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा था. इस वजह से श्रीदेवी और जया प्रदा में मनमुटाव कम हो गया. फिर जयाप्रदा ने श्रीदेवी को अपने बेटे की शादी में भी आमंत्रित किया था, वहीं दोनों की दोस्ती हो गई थी. 

यह खबर भी पढ़ें: जिंदा रहते हुए कब्र की तैयारी कर रही हैं सना खान? अभिनेत्री के वीडियो ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी, बोलीं- कयामत आ रही है

Tags: bollywoodjaya prada
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