तन पर धर्म का चोला, हाथ में चमड़े का बैग…जया किशोरी को क्यों पड़ गई विराट-अनुष्का की जरूरत?
Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > तन पर धर्म का चोला, हाथ में चमड़े का बैग…जया किशोरी को क्यों पड़ गई विराट-अनुष्का की जरूरत?

Jaya Kishori News: गाय के चमड़े से बना बैग रखने वालीं जया किशोरी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की अध्यात्म की राह पर कमेंट किया है. लेकिन, कंट्रोवर्शियल कथावाचक को ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि उन्हें विराट-अनुष्का का सहारा लेना पड़ रहा है.

By: Prachi Tandon | Published: September 24, 2025 11:21:47 AM IST

Jaya Kishori on Virat-Anushka: कथावाचक और भजन गायिका जया किशोरी ने बहुत ही कम समय में लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है. कभी वह अपने प्रवचनों के लिए चर्चा में रहती हैं, तो कभी नए भजनों से सुर्खियां बटोरती हैं. लेकिन, वैराग्य की वकालत और अध्यात्म की राह पर चलने की बात करने वालीं जया किशोरी (Jaya Kishori) खुद जानवरों की खाल से बना बैग कैरी करती हैं. कमाल की बात है वो भी कोई छोटा-मोटा नहीं, बल्कि 2 लाख की कीमत वाला. कुछ समय पहले जया किशोरी चमड़े से बने बैग और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जमकर ट्रोल हुई थीं. लेकिन, आज उनके लाइमलाइट में आने के पीछे की वजह विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) हैं. 

जया किशोरी को क्यों लेना पड़ा विराट-अनुष्का का नाम?

जया किशोरी (Jaya Kishori News) ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है. जहां कथावाचक और स्पिरिचुअल स्पीकर ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की अध्यात्म की जर्नी पर कमेंट किया है. जया ने कहा, एक सफल इंसान वही है जो अध्यात्म के मार्ग पर चले. तभी वह अपने जीवन, परिवार और सफलता में शांति ला सकता है. विराट (Virat Kohli) और अनुष्का (Anushka Sharma Net Worth) के पास सबकुछ है-काम, पैसा और घर. लेकिन, उन्हें शांति की तलाश है और इसी ने उन्हें अध्यात्म की तरफ खींचा है. अब उनके पास सबकुछ है अंदरूनी शांति के साथ. 

सेलिब्रिटी की जिंदगी नहीं होती है परफेक्ट

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जया किशोरी (Jaya Kishori Controversy) ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग सोच लेते हैं कि सेलिब्रिटी की जिंदगी परफेक्ट होती है. लेकिन, असर में वह भी इमोशनल उतार-चढ़ाव से गुजरते हैं. कई बार वह इमोशनली सेटल नहीं होते हैं तो भगवान की तरफ शक्ति के लिए जाते हैं. उनके काम में भी उतार-चढ़ाव हैं. कई बार वह अच्छा परफॉर्म करते हैं, कई बार नहीं. उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन सच सिर्फ उन्हें पता है. मगर वह इससे यह साबित कर रहे हैं कि जिनके पास भौतिक सफलता है वह भी शांति के लिए अध्यात्म अपनाते हैं और यह मजबूत उदाहरण है. 

विराट-अनुष्का की तारीफ में बांधें पुल

जया किशोरी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने किसी चीज को छोड़ा नहीं है. न ही अपना घर, काम और परिवार. उन्होंने सबकुछ मैनेज किया है और यह बैलेंस अध्यात्म से ही आता है. इसी को जीवन कहते हैं. 
लेकिन, सवाल यह है कि वैराग्य की राह पर चलने और मोह त्यागने की बातें करने वालीं जया किशोरी खुद लग्जरी लाइफस्टाइल की मालकिन क्यों बनी हुई हैं? क्या जमकर ट्रोलिंग के बाद उन्हें इमेज क्लीयरेंस के लिए विराट-अनुष्का जैसे नामों की जरूरत पड़ रही है?

Tags: Anushka sharmaentertainment newsJaya KishoriViral Newsvirat kohli
