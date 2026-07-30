बॉक्स ऑफिस पर फिसड्डी, यूट्यूब पर किंग, 2019 में इसी तेलुगु फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड

Jaya Janaki Nayaka: किसी फिल्म की सफलता का पैमाना हमेशा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही हो, यह जरूरी नहीं है. कई बार बड़े बजट और शानदार स्टारकास्ट वाली फिल्में सिनेमाघरों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पातीं लेकिन बाद में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिल जाती है. 2017 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म ‘जया जानकी नायक’ भी इसी तरह की कहानी है. थिएटर में खास कमाल नहीं दिखा पाने वाली इस फिल्म ने कुछ साल बाद यूट्यूब पर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसने इसे अलग पहचान दिला दी.

बॉक्स ऑफिस पर रही फ्लॉप

बेलमकोंडा श्रीनिवास और रकुल प्रीत सिंह स्टारर इस फिल्म का निर्देशन बोयापति श्रीनु ने किया था. फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया गया था और इसकी अनुमानित लागत करीब 40 करोड़ रुपये बताई जाती है. हालांकि, सिनेमाघरों में फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और करीब 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन ही कर पाई. यानी फिल्म अपनी लागत तक नहीं निकाल पाई और बॉक्स ऑफिस पर इसे सफलता नहीं मिली.

हिंदी डब वर्जन में हुआ रिलीज

इसके बाद मेकर्स ने फिल्म को एक नए अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाने का फैसला किया. फिल्म के हिंदी डब वर्जन को ‘खूंखार’ नाम से यूट्यूब पर रिलीज किया गया. यही फैसला आगे चलकर फिल्म के लिए गेमचेंजर साबित हुआ. 2017 में जिस फिल्म को थिएटर में दर्शक नहीं मिल पाए थे. वही फिल्म हिंदी दर्शकों के बीच ऑनलाइन खूब पसंद की गई.

खूंखार नाम से यूट्यूब पर हुई रिलीज

2019 में ‘खूंखार’ नाम से यूट्यूब पर रिलीज होने के बाद फिल्म के व्यूज तेजी से बढ़ने लगे. देखते ही देखते इसने बड़ी संख्या में दर्शकों का ध्यान खींच लिया और यूट्यूब पर एक अरब से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया. इस तरह फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. इतना ही नहीं इसे कई यूट्यूब चैनल्स से शेयर किया गया था. फिल्म को काफी व्यूज मिले और फिल्म लोगों को काफी पसंद आई.

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