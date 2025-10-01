गुस्सैल जया बच्चन को काजोल ने हंसाया, लोगों ने लिए मजे, बोले-एक्ट्रेस को ऑस्कर मिलना चाहिए
आमतौर पर जया पैपराजी से ठीक से बात नहीं करती हैं. उन्हें भला-बुरा कहना और तस्वीरें न खिंचवाने की जया की पुरानी आदत है लेकिन काजोल के कहने पर उन्होंने पहली बार हंसकर पोज़ दिए.

By: Kavita Rajput | Published: October 1, 2025 9:56:43 AM IST

Jaya Bachchan Kajol at Durga Pandal: मुंबई में हर साल नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पंडाल में सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगता है. ये पंडाल बॉलीवुड की मुखर्जी फैमिली मैनेज करती है जिसमें रानी मुखर्जी, काजोल, तनिषा और अयान मुखर्जी जैसे सेलेब्स शामिल हैं. इस पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने वाले सेलेब्स में कई बड़े नाम शामिल होते हैं जैसे रणबीर कपूर, जया बच्चन आदि. हाल ही में जया बच्चन (Jaya Bachchan) पंडाल में पहुंचीं और मां दुर्गा के दर्शन किए. इस दौरान जया ने काफी समय बाद पैप्स के साथ हंसी-ख़ुशी बात की और सोलो पोज़ दिए. 

काजोल ने जया को मनाया 
आमतौर पर जया पैपराजी से ठीक से बात नहीं करती हैं. उन्हें भला-बुरा कहना और तस्वीरें न खिंचवाने की जया की पुरानी आदत है. वो आमतौर पर पब्लिक अपीयरेंस में गुस्से में भी नजर आती हैं लेकिन दुर्गा पंडाल में उनका अलग रूप देखने को मिला. जया ने हाथ जोड़कर पैपराजियों को पोज़ दिए और काजोल ने सभी को थैंक यू बोला. जया सोलो तस्वीरें खिंचवाने से बच रही थीं लेकिन काजोल ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना लिया. जया इस दौरान रेड साड़ी के साथ पर्ल नैकलेस और ईयररिंग्स में काफी सुंदर लग रही थीं.  जया को पंडाल में खुश देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी खुश हो गए. उन्होंने वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, ये पहली बार हंसते हुए दिखी हैं.  एक यूजर ने तो काजोल के लिए ऑस्कर की डिमांड कर डाली क्योंकि उन्होंने जया को हंसाने का असंभव काम कर दिखाया है.

क्लॉस्टेरोफोबिया से पीड़ित हैं जया 
जया बच्चन पब्लिक इवेंट्स में अक्सर आपा खो बैठती हैं और उनके गुस्से की वजह से उनके व्यवहार पर कई सवाल भी उठते हैं. बेटी श्वेता बच्चन ने एक इंटरव्यू में इसका कारण बताते हुए कहा था कि उनकी मां को क्लॉस्टेरोफोबिया नाम की बीमारी है. ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति भीड़ में आपा खो बैठता है और घबरा जाता है. 

