जया बच्चन की इस चाल के आगे फेल हुईं रेखा, अमिताभ संग रिश्ते की निकल गई हवा

Amitabh Bachchan Controversy: अमिताभ बच्चन और रेखा की नजदीकियों के बारे में तो शायद सभी जानते हैं. लेकिन, यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि आखिर जया बच्चन की वो चाल क्या थी जिसने रेखा और अमिताभ को अलग कर दिया था.

By: Prachi Tandon | Published: October 11, 2025 1:07:09 PM IST

Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan Relationship: बॉलीवुड के महानायक यानी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) हमेशा से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए सुर्खियों का हिस्सा बने रहे हैं. आज भले ही अमिताभ अपनी हैप्पी फैमिली और बेटा-बेटी को लेकर लाइमलाइट में छाते हैं. लेकिन, एक समय था जब अमिताभ की लव लाइफ को लेकर जमकर कानाफूसी होती थी. जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं अमिताभ, रेखा और जया के लव ट्रायएंगल के बारे में. पहले इस लव ट्रायएंगल को लेकर सिर्फ कानाफूसी होती थी और फिर एक समय ऐसा आया जब लगने लगा था कि अमिताभ-जया का घर टूट जाएगा. मगर ऐसा नहीं हुआ और इसके पीछे और किसी का नहीं, बल्कि जया बच्चन का हाथ था.

जया बच्चन ने चली ऐसी चाल टूट गया अमिताभ-रेखा का रिश्ता

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Affair) और रेखा के अफेयर की अफवाहों ने एक समय पर खूब सुर्खियों में जगह बनाई है. यह अफवाहें इतनी ज्यादा थीं कि इसका सीधा असर जया बच्चन पर पड़ने लगा था. कहा जाता है कि इन्हीं सब से तंग आकर जया ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसके आगे अमिताभ और रेखा का रिश्ता टूटकर बिखर गया.  

अमिताभ-जया और रेखा (Rekha Affairs) के लव ट्रांयगल पर ऐसे तो कई लोगों ने बात की है. लेकिन, नामी जर्नलिस्ट पूजा सामंत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जया ने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद रेखा और अमिताभ अलग हो गए थे. उनका कहना था कि जब जया के कानों में हर दिन अफवाहें गूंजने लगीं तो उन्होंने एक दिन रेखा को घर पर बुलाया था. 

लंच पर बुलाकर रेखा से जया ने क्या कहा था?

जया (Jaya Bachchan) ने जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तब रेखा को बुलाया था. उन्होंने रेखा की खूब खातिरदारी की और खाना खिलाया. लेकिन जब रेखा जा रही थीं तब उन्होंने जाते-जाते कहा, आई एम द मिसेज बच्चन एंड आई विल ऑलवेज मिसेज बच्चन. जया का ऐसा रेखा को कहने का मतलब था कि अब दूर रहिए. कहा जाता है कि इसके बाद रेखा और अमिताभ में दूरियां आनी शुरू हो गई थीं. 

डब्बे में चिठ्ठियां भेजती थीं जया

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Movies) भी अपनी पत्नी जया का आभार अब व्यक्त करने में पीछे नहीं हटते हैं. वह हमेशा कहते हैं कि जया ने अपना करियर छोड़कर बच्चों को पाला है और परिवार को संभाला है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक समय था जब जया टिफिन में चिठ्ठियां रखकर भेजती थीं जिससे अमित जी को पता चले घर और परिवार के लिए क्या जरूरी है. 

