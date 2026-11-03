जब बिग बी को ‘लंबू जी’ कहती थीं जया, तो भड़क उठते थे हरिवंश राय बच्चन; खुद अमिताभ ने KBC 18 में किया खुलासा

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि जब उनकी जया बच्चन से नई-नई शादी हुई थी, तब जया उन्हें प्यार से कुछ ऐसा कहकर बुलाती थीं, जिससे अमिताभ के दिवंगत पिता और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन को नफरत थी. उन्होंने एक बार जया से अमिताभ को इस नाम से बुलाना बंद करने के लिए भी कहा था. जानिए क्या था वो नाम.

क्या था वो नाम?

अभिनेता अमिताभ बच्चन ने पॉपुलर क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में एक्टर रणबीर कपूर के साथ बातचीत के दौरान यह मज़ेदार किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब उनकी जया बच्चन से नई-नई शादी हुई थी तो जया बच्चन बिग बी को प्यार से लंबू जी बुलाती थी.

हरिवंशराय बच्चन क्यों हुए नाराज?

बिग बी ने शो के दौरान बतया, ‘कई सालों तक, वह मुझे लंबू जी कहती थीं. बाद में, उन्हें मुझे इस तरह संबोधित करने के लिए नहीं कहा गया. बाबूजी ने कहा, ‘देखो, उसे ऐसे मत बुलाओ. या तो उसके नाम का उपयोग करो या उसे कुछ और बुलाओ.’ हालांकि, उसके बाद, उसने मुझे मेरे नाम से बुलाना शुरू कर दिया.

रणबीर कपूर ने क्या कहा?

एक्टर रणबीर कपूर अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण का प्रमोशन कर रहे हैं. इसी सिलसिले में वह केबीसी में पहुंचे थे. रणबीर कपूर ने बताया कि वह अपनी, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और जया बच्चन की तस्वीरों को लेकर क्या सोचते थे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह हमेशा कल्पना करते थे कि तस्वीरों में वह अमिताभ बच्चन की तरह थोड़े लंबे दिखेंगे, जबकि आलिया भट्ट जया बच्चन की तरह उनसे छोटी नजर आएंगी. उन्हें लगता था कि तस्वीरों में कद का यह अंतर काफी अच्छा लगेगा.

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