बीवी पर सितम होता देख बर्दाश्त नहीं कर पाए Jay Bhanushali, Tara-Mahhi पर आई बात तो बुरी तरह भड़के एक्टर

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में ड्रामा तब और बढ़ गया जब शो में एक टास्क आया जिसमें कंटेस्टेंट्स को अपने साथी घरवालों को इमोशन दिखाने के लिए उकसाना था. टास्क के दौरान, कुछ कंटेस्टेंट्स ने माही विज के बच्चों के बारे में पर्सनल कमेंट्स किए, जिससे उनके अलग रह रहे पति जय भानुशाली का कड़ा रिएक्शन आया. एक्टर ने माही को टारगेट करने के लिए बच्चों को गेम में घसीटे जाने पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने यह भी अनाउंस किया कि वह अब उन्हें शो नहीं देखने देंगे, यह कहते हुए कि उनकी भलाई सबसे पहले है.

भड़क उठे जय भानुशाली

हाल ही में एक कैप्टेंसी टास्क में, कंटेस्टेंट्स को बारी-बारी से कुर्सी पर बैठना था, जबकि दूसरे घरवाले उन्हें इमोशन दिखाने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे थे. जब माही ने अपनी बारी ली, तो यंग DSA और कनिका मान रिएक्शन लेने की कोशिश में उनकी बेटी तारा का ज़िक्र करने लगे. युंग ने कहा कि जब माही के बच्चे बिग बॉस में उन्हें देखेंगे तो उन्हें अपनी मां की हरकतों पर शर्म आएगी. वहीं, कनिका ने कहा कि वह माही के बच्चों से कभी नहीं मिलना चाहेंगी. इन बातों के बावजूद, माही अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर टास्क जीतने में कामयाब रहीं.

बीवी के पक्ष में बोले जय

बुधवार को एपिसोड एयर होने के बाद, जय ने इंस्टाग्राम पर एक कड़ा बयान शेयर किया. उन्होंने लिखा, “बिग बॉस में सब कुछ देखने के बाद, मैंने एक पिता के तौर पर एक फैसला किया है: मैं अपने बच्चों को अब बिग बॉस नहीं देखने दूंगा. मैंने तय किया था कि मैं कभी किसी के गेम प्ले के बारे में नहीं बोलूंगा या किसी खास कंटेस्टेंट के बारे में अपनी राय नहीं दूंगा और जहां भी मेरी ज़रूरत होगी, माही को सपोर्ट करूंगा.”

इसके बाद जय ने कनिका और युंग को अपने बच्चों को गेम में लाने के लिए बुरा-भला कहा. उन्होंने लिखा, “सिर्फ़ एक टास्क के लिए- यंग DSA मेरे बच्चों के बड़े होने और अपनी माँ की हरकतों पर शर्मिंदा होने के बारे में बात कर रहा है, कनिका कह रही है कि वह माही के बच्चों से कभी नहीं मिलना चाहेगी, और लव गिल की माँ मेरी बेटी को बातचीत में यह पूछकर ला रही है कि अगर कोई उसकी बेटी के बारे में ऐसा ही कुछ कहे तो उसे कैसा लगेगा. तारा 7 साल की बच्ची है, वह बिग बॉस की कंटेस्टेंट नहीं है, किसी बच्चे से किसी को नीचा दिखाने की बात करना बिल्कुल बकवास है.”

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