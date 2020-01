बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. सैफ अली खान और तब्बू की आने वाली फिल्म जवानी जानेमन का नया पोस्टर सामने आया है इस पोस्टर में पूजा बेदी की बेटी आलिया नजर आ रही है. इस पोस्ट में आलिया ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही है जो बेहद ही खूबूसूरत है. जवानी जानेमन अगले साल 31 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पोस्टर से पहले फिल्म का गाना रिलीज हो चुका है. फिल्म जवानी जानेमन को सैफ अली खान को-प्रोड्यूस कर रहे हैं.

फिल्म सैफ अली खान के नए बैनर ब्लैक नाइट फिल्म्स के के तहत बन रही है. फिल्म को नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में सैफ अली खान और तब्बू के साथ पूजा बेदी की बेटी अलइया भी नजर आने वाली हैं. अलइया फिल्म जवानी जान्मन से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है.

दिनों अपनी अगली फिल्म जवानी जानेमन की शूटिंग में व्यस्त है. फिल्म में उनके अपोजिट तब्बू नजर आएंगी. जवानी जानेमन अगले साल 31 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में सैफ अली खान अपने फैंस के लिए फिल्म ये दिल्लगी का लोकप्रिय गाना ओले ओले को रीक्रिएट करेंगे. जवानी जानेमन के अलावा सैफ अली खान अजय देवगन और काजोल के साथ फिल्म ताण्हाजी में दिखाई देने वाले हैं. फिल्म 10 जनवरी 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

