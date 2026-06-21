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गाने की फरमाइश लेकर आया असिस्टेंट, फिर 8 पैग पीकर जावेद अख्तर ने लिखा, जगजीत सिंह ने बना दिया अमर

मशहूर गीतकार जावेद अख्तर का एक किस्सा काफी मशहूर है. कहा जाता है कि एक बार उन्होंने शराब के नशे में रात के दो बजे पेन उठाया और केवल नौ मिनट में गाना लिख दिया, जो काफी मशहूर भी हुआ.

By: Deepika Pandey | Published: June 21, 2026 1:54:42 PM IST

जावेद अख्तर
जावेद अख्तर


Javed Akhtar Famous Ghazal Story: हिंदी सिनेमा की कुछ गजलें ऐसी हैं, जो वक्त के साथ और भी खास बन गईं और इनसे जुड़े किस्से और भी ज्यादा मजेदार हैं. इन्हीं में से एक है ‘तुमको देखा तो ये ख्याल आया’, जिसे सुनते ही लोगों के कानों में मानो मिठास घुल जाती हो. इस गजल को सुनते ही प्यार, पुरानी यादें और सुकून का एहसास होता है. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सदाबहार गजल के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है. 

‘सर गाना तैयार हुआ?’

यह किस्सा खुद जावेद अख्तर ने एक कार्यक्रम में सुनाया था. उन्होंने बताया कि फिल्म ‘साथ साथ’ के लिए उन्हें एक गाना लिखना था, जिसके लिए फिल्म का एक युवा असिस्टेंट डायरेक्टर रोज उनके पास आता और बड़ी उम्मीद से पूछता, ‘सर, गाना तैयार हुआ?’ लेकिन हर बार बातों-बातों में समय निकल जाता और गीत नहीं लिखा जाता.

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9 मिनट में लिखा था गाना

जावेद अख्तर ने बताया कि एक रात वह असिस्टेंट फिर पहुंच गया और इस बार उसने साफ कह दिया कि उसकी ट्रेन है, जिसे उसे पकड़ना है और अगर आज गाना नहीं लिखा गया, तो वो कभी वापस यहां नहीं आएगा. उस समय रात के लगभग 2 बजे थे और जावेद अख्तर ने 8-9 पैग पी लिए थे. उन्होंने तुरंत कागज और कलम उठाया. सामने बैठा असिस्टेंट अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में बार-बार घड़ी देख रहा था. शायद यही वजह थी कि जावेद अख्तर ने बिना ज्यादा सोच-विचार किए सिर्फ 9 मिनट में पूरी गजल लिख डाली.

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने दी आवाज

बाद में इस गजल को जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने अपनी मधुर आवाज दी. फिल्म ‘साथ साथ’ में यह गीत फारुख शेख और दीप्ति नवल पर फिल्माया गया था. रिलीज के बाद यह गजल इतनी लोकप्रिय हुई कि आज भी इसे हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत रोमांटिक गजलों में से एक माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि जिस गजल को जावेद अख्तर ने जल्दबाजी में कुछ ही मिनटों में लिखा था. वही आगे चलकर उनकी सबसे यादगार रचनाओं में शामिल हो गई.

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