रामायण फिल्म के गानों पर क्या बोले जावेद अख्तर?
‘राम जीने का तरीका हैं’
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: “…Ram is not just about a person; Ram is a morality. Ram is a way of living. Ram is certain aesthetics, certain morality…Ram is in the blood of every Indian, whatever religion they follow. He is a way of life…,” says lyricist Javed Akhtar while speaking on the lines ‘Mann se Ravan jo nikale, Ram uske Mann main hai’ from ‘Pal Pal Hai Bhaari’ from Swades, a song penned by him.
— ANI (@ANI) November 17, 2026
रामायण फिल्म की तारीफ में क्या बोले लेखक?
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