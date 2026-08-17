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मिस्टर 10 परसेंट…पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हिंदुओं वाले बयान पर जावेद अख्तर ने बोला जोरदार हमला

Javed Akhtar on Asif Ali Zardari: पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं के प्रति सहनशील हैं. अब इस पर जावेद अख्तर ने जोरदार हमला बोला है.

By: Sohail Rahman | Published: August 17, 2026 9:18:41 AM IST

जावेद अख्तर ने आसिफ अली जरदारी पर बोला हमला
जावेद अख्तर ने आसिफ अली जरदारी पर बोला हमला


Javed Akhtar on Asif Ali Zardari: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अपने एक बयान की वजह से चर्चा में हैं. 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने अपने देश में हिंदू आबादी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी. दरअसल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं के प्रति सहिष्णु हैं और हिंदू भारत के बजाय पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के इस बयान पर प्रसिद्ध फिल्म राइटर जावेद अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बयान पर कड़ी असहमति जताई.

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खास अंदाज में जरदारी पर कसा तंज

जावेद अख्तर ने एक खास अंदाज में पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बयान पर तंज कसा. जावेद अख्तर के इस अंदाज की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जरदारी के बयान को चुनौती देते हुए कहा कि पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद चर्चा में आए, उनका दावा है कि वे अपने देश में 3-4 प्रतिशत हिंदू आबादी को ‘बर्दाश्त’ करते हैं. मिस्टर जरदारी मैं आपकी बात समझता हूं. आप हमेशा से उन लोगों के प्रति असंवेदनशील रहे हैं जिनकी आबादी 10 प्रतिशत से कम है.

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जरदारी को मिला था ‘मिस्टर 10 परसेंट’ वाला उपनाम

आसिफ अली जरदारी को 1980 और 1990 के दशक में ‘मिस्टर 10 परसेंट’ का उपनाम मिला था. यह नाम उस दौर में उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से पड़ा था. आरोप था कि वे सरकारी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के लिए 10 प्रतिशत कमीशन की मांग करते थे. 1990 में तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलाम मुस्तफा जतोई ने भी जरदारी पर सरकारी प्रोजेक्ट्स और बैंक लोन से जुड़े मामलों में कमीशन लेने का आरोप लगाया था. जिसकी वजह से उनका यह उपनाम काफी मशहूर हो गया.

क्या था पूरा मामला?

असल में आसिफ अली जरदारी अपने देश के स्वतंत्रता दिवस पर भारत पर तंज कसने की कोशिश कर रहे थे. इसका एक वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि भारतीयों का नजरिया अलग है. उनके मन में अपना एजेंडा है. वो ‘अखंड भारत’ में विश्वास करते हैं. लेकिन वे बहुत कुछ भूल गए हैं. हम मुसलमान हैं और वे नहीं हैं. फिर भी हमारा रुख यह है कि हम पाकिस्तान में रहने वाली 3-4 प्रतिशत हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं. उन्हें वही आजादी और अधिकार मिलते हैं जो कहीं और लोगों को मिलते हैं. वे (हिंदू) उनके साथ रहने के बजाय हमारे साथ रहना पसंद करेंगे.

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Tags: asif ali zardarihome-hero-pos-10javed akhtar
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