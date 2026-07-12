‘ये मेरे चौधरी साहब हैं’, ‘धुरंधर’ फेम सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने चोरी-चुपके की सगाई, रोमांटिक अंदाज में किया एलान, जानिए कौन है मंगेतर

गायिका-गीतकार जैस्मीन सैंडलस ने अपने ड्रीम गर्ल इंडिया टूर के दिल्ली कॉन्सर्ट के दौरान एक दिल छू लेने वाला पल साझा किया. उन्होंने घोषणा की कि वह सगाई कर चुकी हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने मंगेतर से लोगों को मिलवाते हुए बोला कि यही हैं उनके चौधरी साहब. फिर दोनों के स्टेज पर गले लगते और डांस करते वीडियो सामने आया. सिंगर ने अपनी सगाई की अंगूठी भी दिखाई. चलिए जानते हैं कौन हैं उनके मंगेतर.

लाइव कॉन्सर्ट में कैद हुआ दोनों का रोमांटिक पल

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें गायिका जैस्मीन सैंडलस अपने मंगेतर शेखर चौधरी के साथ मंच पर नजर आ रही हैं. इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों के सामने अपनी सगाई की घोषणा करते हुए कहा, ‘यही वो इंसान है जिसने मुझे अंगूठी पहनाई है. यही है मेरा जीवनसाथी.’ इसके बाद जैस्मीन मंच पर ही शेखर के पास गईं और उन्हें गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की. दोनों ने जैस्मीन के लोकप्रिय गाने ‘लावां’ पर साथ में डांस भी किया. उनकी सहज बॉन्डिंग और केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा.

कार्यक्रम के अंत में स्टेज से उतरने से पहले शेखर ने जैस्मीन की ओर फ्लाइंग किस किया. इस खास पल के दौरान जैस्मीन भावुक भी नजर आईं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

टूट चुका है एकबार दिल

शेखर चौधरी से सगाई से पहले जैस्मीन सैंडलस का नाम पंजाबी गायक गैरी संधू के साथ जुड़ चुका है. दोनों ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट किया था, लेकिन बाद में उनका रिश्ता खत्म हो गया. जैस्मीन कई इंटरव्यू में इस दौर का जिक्र कर चुकी हैं. उन्होंने बताया था कि ब्रेकअप उनके लिए काफी मुश्किल अनुभव था.

क्या है ‘ड्रीम गर्ल इंडिया टूर’?

सिंगर जैस्मिन सैंडलस इन दिनों ‘ड्रीम गर्ल इंडिया टूर’ पर है. इसकी शुरुआत हाल ही में दिल्ली में हुए कॉन्सर्ट के साथ हुई. आपको बता दें कि यह कॉन्सर्ट नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था. कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने अपने कई हिट गाने गाए, जिनमें ‘तरस’, ‘इललीगल वेपन’, ‘लावन’, ‘पंजेबा’ और ‘सिप सिप’ शामिल हैं, साथ ही ‘धुरंधर’ फिल्म के गाने जैसे ‘शरारत’ और ‘जयये सजना’ भी गाए. गायिका ‘ड्रीम गर्ल इंडिया टूर’ के तहत 18 जुलाई को मुंबई, 25 जुलाई को बेंगलुरु और 29 अगस्त को चंडीगढ़ में भी परफॉर्म करेंगी.

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