‘वीराना’ की भूतनी ने लगा दी थी बोल्ड सीन्स की झड़ी, दाउद इब्राहिम की पड़ी नज़र, हो गई ‘गायब’!

1988 में रिलीज़ हुई हॉरर फिल्म 'वीराना' आपको याद है. इस फिल्म में जैस्मिन धुन्ना लीड एक्ट्रेस थीं जिन्होंने बोल्ड सीन्स की झड़ी लगा दी थी.

By: Kavita Rajput | Published: September 23, 2025 8:29:19 AM IST

Jasmine Dhunna Life facts: 90 के दशक में कई एक्ट्रेसेस ने फ़िल्मी परदे पर अपनी चमक बिखेरी. कुछ कामयाब होकर लंबे समय तक टिकीं तो कुछ कामयाबी के बावजूद गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर हो गईं. इन्हीं में से एक नाम जैस्मिन धुन्ना (Jasmine Dhunna) का है. आप सोच रहे होंगे कि ये जैस्मिन धुन्ना कौन है तो हम आपको याद दिला दें कि आपने 1988 में आई फिल्म ‘वीराना’ देखी होगी? इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस जैस्मिन थीं जिन्होंने अपनी खूबसूरती के दम पर फैंस के दिलों में खास जगह बना ली थी. आज नज़र डालते हैं जैस्मिन की कहानी पर…

इस शर्त पर मिली थी ‘वीराना’
आपको बता दें कि ‘दो गज जमीन के नीचे’, ‘अंधेरा’, ‘तहखाना’, ‘गेस्ट हाउस’, ‘पुराना मंदिर’जैसी हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर रामसे ब्रदर्स एक नई फिल्म वीराना बना रहे थे. रामसे ब्रदर्स बी या सी ग्रेड हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर थे और वीराना भी इन्हीं में एक सफल फिल्म थी. वीराना में हीरोइन बनाने के लिए रामसे ब्रदर्स को एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी जो कि जैस्मिन पर रुकी. रामसे ब्रदर्स ने इस शर्त पर जैस्मिन को साइन किया कि फिल्म में उन्हें बोल्ड सीन्स देने होंगे. जैस्मिन इसलिए मान गई और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी. 1985 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और 1988 में रिलीज हो पाई. दरअसल, फिल्म में इतने बोल्ड सीन थे कि सेंसर ने इसे आठ महीनों तक रिलीज नहीं होने दिया. आठ महीने की जद्दोजहद के बाद फिल्म को कई कट्स के बाद सेंसर ने रिलीज होने की इजाज़त दे दी. फिल्म रिलीज़ हुई और जैस्मिन रातोंरात स्टार बन गईं. फिल्म भी काफी हिट रही. 

जैस्मिन पर पड़ गई दाउद की नज़र
कहा जाता है कि ‘वीराना’ की सक्सेस के बाद दाउद इब्राहिम की नज़र जैस्मिन पर पड़ गई थी. वह उन्हें अपने साथ रखना चाहता था. जैस्मिन को अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ मिलने लगीं जिससे परेशान होकर उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी. हालाँकि दाउद के दबदबे के आगे पुलिस भी बेबस रही और जैस्मिन की किसी ने नहीं सुनी. इसके बाद जैस्मिन अंडरग्राउंड हो गईं. उन्होंने सबके सामने आना बंद कर दिया. जैस्मिन ने कोई फिल्म साइन नहीं की और किसी को नहीं पता चला कि वो कहां गुमशुदा हैं. 37 सालों के बाद भी जैस्मिन की कोई खोज खबर किसी को नहीं है. कहा जाता है कि दाउद ने उन्हें किडनैप करवा लिया था. इस बात में भी कितनी सच्चाई ये कोई नहीं जानता. 

