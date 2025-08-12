Home > मनोरंजन > पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस को बुलाया था ऑडिशन के लिए होटल रूम में, फिर की बेहद ‘गंदी और घटिया हरकत’! सुन आपके रोंगटे भी हो जाएंगे खड़े

Jasmin Bhasin Shocking Revelation Of Casting Couch: हाल ही में जैस्मिन भसीन ने 'द हिमांशु मेहता शो' में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक्ट्रेस ने टीवी की दुनिया का बेहद चौकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए हैं। जैस्मिन भसीन ने अपने करियर की शुरुआत में एक ऑडिशन के दौरान की बेहद डरावनी और डायरेक्टर द्वारा की गई बेहद घटिया हरकत के बारे में बताया है, जिससे एक्ट्रेस अभी तक नहीं भूल पाई हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 12, 2025 15:39:00 IST

Jasmin Bhasin Shocking Revelation Of Casting Couch: टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन लोगों को बेहद पसंद है। एक्ट्रेस का भोलापन और उनकी शानदार अदाकारी लोगों का दिल जीत लेती है। जैस्मिन भसीन कई पॉपुलर टीवी सीरियल जैसे ‘नागिन 4’ और ‘दिल से दिल तक’ में काम किया है। इसके अलावा एक्ट्रेस मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियेलिटी शो “बिग बॉस” के सीजन 14 में नजर आ चुकी हैं, जिसे सलमान खान होस्ट करते हैं। बिग बॉस से जैस्मिन भसीन की पॉपुलैरिटी चार गुना बढ़ गई थी। हाल ही में एक्ट्रेस काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, जैस्मिन भसीन ने टीवी की दुनिया का बेहद चौकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जायेंगे। 

जैस्मिन भसीन ने किया टीवी की दुनिया का बेहद चौकाने वाला खुलासा (Jasmine Bhasin Made A Very Shocking Revelation About The World Of TV) 

दरअसल, हाल ही में जैस्मिन भसीन ने ‘द हिमांशु मेहता शो’ में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक्ट्रेस ने टीवी की दुनिया का बेहद चौकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए हैं। जैस्मिन भसीन ने अपने करियर की शुरुआत में एक ऑडिशन के दौरान की बेहद डरावनी और डायरेक्टर द्वारा की गई बेहद घटिया हरकत के बारे में बताया है, जिससे एक्ट्रेस अभी तक नहीं भूल पाई हैं।

 जैस्मिन भसीन को बुलाया होटल रूम में (Jasmine Bhasin Was Called To The Hotel Room)

जैस्मिन भसीन ने ‘द हिमांशु मेहता शो’ को दिए इंटरव्यू में बताया कि ‘जब वह करियर की शुरुआत में मुंबई आई थी, तो एक डायरेक्टर ने ऑडिशन के लिए उन्हें जूहू के एक होटल में बुलाया था। एक्ट्रेस ने बताया-  जूहू के एक होटल की लॉबी में मैंने देखा की वहां बहुत सारी लड़कियां और एक्ट्रेस ऑडिशन का इंतजार कर रही थीं। जैस्मिन भसीन ने आगे कहा- फिर जब मेरा ऑडिशन का नंबर आया तो मैं देखा कि एक आदमी शराब पी रहा है, जिसे देख मैं डर गई थी, फिर उस आदमी ने मुझे ऑडिशन देने के लिए कहा, जो हमारा कॉर्डिनेटर था और कमरा चला रहा था वो भी वहा से चला गया, जिसके बाद मै बेहद ज्यादा डर गई थी और कांपने लगी थी। 

जैस्मिन भसीन  के साथ डायरेक्टर ने की गंदी हरकत (The Director Did A Dirty Act With Jasmine Bhasin)

जैस्मिन भसीन ने इंटरव्यू में बताया कि ‘उस आदमी ने ऑडिशन में मुझे एक सीन करने को कहा उसमें था कि मेरा लवर मुझे छोड़कर जा रहा है और मुझे उसे रोकना है, मैंने उसे कहा कि ओके सर, मैं कल इस सीन की तैयारी करके वापस आउंगी, तो वो इस बात के लिए मना करने लगा और कहने लगी की नहीं तुमको ये अभी करना पढ़ेगा है। तो मैने वो सीन किया। इसके बाद जो एक्ट्रेस के साथ हुआ उसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जायेंगे जैस्मिन ने इस डरावनी घटना के बारे में आगे बात करते हुए बताया- ‘वह डायरेक्टर मुझसे कहता है कि नहीं ये नहीं तुमको तो… फिर वह कमरा बंद कर देता है. जिसके बाद मैं काफी ज्यादा डर जाती हूं, फिर डायरेक्टर कुछं गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मैं अपनी ताकत दिखती हूं और वहां से बच निकलती हूं। 

