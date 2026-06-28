Home > मनोरंजन > जन्मदिन पर अस्पताल पहुंचीं जैस्मिन भसीन, दुबई के हॉस्पिटल में हुईं भर्ती; एली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेट

जन्मदिन पर अस्पताल पहुंचीं जैस्मिन भसीन, दुबई के हॉस्पिटल में हुईं भर्ती; एली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेट

Jasmin Bhasin: जैस्मिन भसीन का आज 28 जून को 37वां जन्मदिन है. इस साल उन्होंने अपना बर्थडे अस्पताल में मनाया. उनकी सेहत के बारे में एली गोनी ने जानकारी साझा की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 28, 2026 10:27:58 PM IST

जैस्मिन भसीन अस्पताल में हुई भर्ती
जैस्मिन भसीन अस्पताल में हुई भर्ती


अभिनेत्री जैस्मिन भसीन अपना जन्मदिन मनाने दुबई गई थीं, मगर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक्टर एली गोनी ने इंस्टाग्राम पर उनकी सेहत के बारे में जानकारी साझा करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

एली गोनी ने साझा की हॉस्पिटल से तस्वीर

अभिनेता एली गोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है. इसमें जैस्मिन भसीन, अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई दिख रही हैं और एली गोनी उन्हें पकड़े हुए नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं जैस्मिन भसीन. हम यहां आपका जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजर था. जन्मदिन की यादें बनाने के बजाय, हम अस्पताल के कमरे में हैं. आपको दर्द में देखना इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा रहा है. मैं हर जश्न को छोड़ दूंगा, बस आपको फिर से स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखने के लिए.’ अल्लाह आपको अनंत सुख, अच्छे स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता से नवाजे. जल्दी स्वस्थ हो जाओ, आज मेरे दिल से बस यही एक जन्मदिन की शुभकामना है.

View this post on Instagram

You Might Be Interested In

A post shared by 𝓣𝓱𝓮 𝓐𝓵𝔂 𝓖𝓸𝓷𝓲 (@alygoni)



इंस्टाग्राम स्टोरी में भी लिखा नोट

अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में, एली गोनी ने लिखा, ‘मुझे मैसेज और कॉल करने वाले सभी लोगों के लिए संदेश. आप सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और संदेशों के लिए धन्यवाद. हम जैस्मिन का जन्मदिन मनाने दुबई आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. वह अचानक बहुत बीमार पड़ गई और गंभीर संक्रमण के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल और भावुक रहे हैं.’
आगे उन्होंने लिखा, ‘अगर मैं आपके संदेशों का जवाब न दे पाऊं या आपके फोन न उठा पाऊं तो मुझे खेद है. इस समय मेरा पूरा ध्यान उसके साथ रहने पर है. उसे बेहतरीन देखभाल मिल रही है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रही है. कृपया उसके लिए प्रार्थना और दुआ करें. इंशाअल्लाह, वह बहुत जल्द मुस्कुराती हुई वापस आएगी.’

एली गोनी और जैस्मिन भसीन के रिश्ते पर

एली गोनी और जैस्मिन की मुलाकात 2018 में हुई थी. रोहित शेट्टी के स्टंट-आधारित रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ के सीजन 9 में 10 अन्य सेलिब्रिटी प्रतियोगियों के साथ दोनों को चुना गया था. अर्जेंटीना में शूटिंग के दौरान दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन 2020 में ‘बिग बॉस 14’ के दौरान दोनों ने एक-दूसरे के प्रति प्यार का इजहार किया और डेटिंग शुरू कर दी. वे कई सालों से साथ रह रहे है.

Tags: aly gonyJasmin Bhasin
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026

घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें...

June 28, 2026

गौरव खन्ना से क्यों तलाक ले रही आकांक्षा चमोला?

June 28, 2026

जब असली दर्द बना चेतना पांडे की एक्टिंग की जान

June 27, 2026
जन्मदिन पर अस्पताल पहुंचीं जैस्मिन भसीन, दुबई के हॉस्पिटल में हुईं भर्ती; एली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जन्मदिन पर अस्पताल पहुंचीं जैस्मिन भसीन, दुबई के हॉस्पिटल में हुईं भर्ती; एली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेट
जन्मदिन पर अस्पताल पहुंचीं जैस्मिन भसीन, दुबई के हॉस्पिटल में हुईं भर्ती; एली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेट
जन्मदिन पर अस्पताल पहुंचीं जैस्मिन भसीन, दुबई के हॉस्पिटल में हुईं भर्ती; एली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेट
जन्मदिन पर अस्पताल पहुंचीं जैस्मिन भसीन, दुबई के हॉस्पिटल में हुईं भर्ती; एली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेट