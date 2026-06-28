जन्मदिन पर अस्पताल पहुंचीं जैस्मिन भसीन, दुबई के हॉस्पिटल में हुईं भर्ती; एली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेट

अभिनेत्री जैस्मिन भसीन अपना जन्मदिन मनाने दुबई गई थीं, मगर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक्टर एली गोनी ने इंस्टाग्राम पर उनकी सेहत के बारे में जानकारी साझा करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

एली गोनी ने साझा की हॉस्पिटल से तस्वीर

अभिनेता एली गोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है. इसमें जैस्मिन भसीन, अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई दिख रही हैं और एली गोनी उन्हें पकड़े हुए नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं जैस्मिन भसीन. हम यहां आपका जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजर था. जन्मदिन की यादें बनाने के बजाय, हम अस्पताल के कमरे में हैं. आपको दर्द में देखना इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा रहा है. मैं हर जश्न को छोड़ दूंगा, बस आपको फिर से स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखने के लिए.’ अल्लाह आपको अनंत सुख, अच्छे स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता से नवाजे. जल्दी स्वस्थ हो जाओ, आज मेरे दिल से बस यही एक जन्मदिन की शुभकामना है.

इंस्टाग्राम स्टोरी में भी लिखा नोट

अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में, एली गोनी ने लिखा, ‘मुझे मैसेज और कॉल करने वाले सभी लोगों के लिए संदेश. आप सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और संदेशों के लिए धन्यवाद. हम जैस्मिन का जन्मदिन मनाने दुबई आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. वह अचानक बहुत बीमार पड़ गई और गंभीर संक्रमण के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल और भावुक रहे हैं.’

आगे उन्होंने लिखा, ‘अगर मैं आपके संदेशों का जवाब न दे पाऊं या आपके फोन न उठा पाऊं तो मुझे खेद है. इस समय मेरा पूरा ध्यान उसके साथ रहने पर है. उसे बेहतरीन देखभाल मिल रही है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रही है. कृपया उसके लिए प्रार्थना और दुआ करें. इंशाअल्लाह, वह बहुत जल्द मुस्कुराती हुई वापस आएगी.’

एली गोनी और जैस्मिन भसीन के रिश्ते पर