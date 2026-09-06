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अली गोनी संग ब्रेकअप की खबरों पर जैस्मिन भसीन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘हर बात मेरे रिश्ते के बारे में नहीं होती’

Jasmin Bhasin: टीवी अभिनेत्री जैस्मिन भसीन ने अपने 'आई एम इनफ' टैटू के बारे में एक पोस्ट किया था, जिसे लेकर यूजर्स ने कहा कि उनका एली गोनी संग शायद ब्रेकअप हो गया. हालांकि, इसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया. अब जैस्मिन ने अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 6, 2026 10:55:27 PM IST

एली गोनी और जैस्मिन भसीन
एली गोनी और जैस्मिन भसीन


जैस्मिन भसीन और अली गोनी को बिग बॉस 14 के दौरान एक-दूसरे से प्यार हुआ था. तब से दोनों रिलेशनशिप में हैं और मुंबई में साथ रहते हैं. हाल ही में जैस्मिन की एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट होने के बाद उनके ब्रेकअप की अफवाहें उड़ने लगी थीं. अब एक्ट्रेस ने इन खबरों को खारिज कर दिया है. जानिए उन्होंने क्या कहा. 

जैस्मिन भसीन ने बताया सच

जैस्मिन भसीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लिखा, ‘मेरी ज़िंदगी की हर बात मेरे रिश्ते के बारे में कोई गूढ़ संदेश नहीं होती. कभी-कभी, एक महिला बस अपने बारे में ही बात कर रही होती है. यह देखकर हैरानी होती है कि व्यूज़ और अटेंशन पाने के लिए मीडिया पेज पोस्ट को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं और लोगों का ध्यान खींचने के लिए कपल की तस्वीरें इस्तेमाल करने लगते हैं. शांत हो जाओ दोस्तों.’

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जैस्मिन भसीन ने क्या पोस्ट किया था?

शनिवार को जैस्मिन भसीन ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहली टैटू की तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था ‘मैं काफी हूं’. पोस्ट के साथ लिखे एक लंबे नोट में उन्होंने टैटू के पीछे की कहानी बताई थी. उन्होंने उसमें लिखा था, ‘मेरे पहले टैटू की कहानी और वो पल जब मैंने खुद को चुना, जबकि मैंने बहुत समय उस इंसान जैसा बनने की कोशिश में बिताया जिसे मैं प्यार करना आसान समझती थी. लंबे समय तक, मैं खुद को छोटे-छोटे सांचों में ढालने की कोशिश करती रही, बदलती रही, सिकुड़ती रही, खुद को ढालती रही, वो बनने की कोशिश करती रही जो मुझे लगता था कि मुझे प्यार, स्वीकृति और अपनापन महसूस करने के लिए बनना चाहिए। इस सफर में कहीं न कहीं, मैंने सबसे महत्वपूर्ण इंसान को खो दिया, खुद को.’

उन्होंने आगे कहा, ‘इसलिए नहीं कि मुझे यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि मैं परिपूर्ण हूं, बल्कि इसलिए कि मुझे यह याद रखने की ज़रूरत है कि मुझे खुद को बदलकर प्यार पाने की ज़रूरत नहीं है. मैं जैसी हूं, वैसे ही प्यार पाने की हकदार हूं. जैसी हूं, वैसे ही स्वीकार की जाने की हकदार हूं. जैसी हूँ, वैसे ही देखी जाने की हकदार हूं. और बिना खुद को तोड़े, सिर्फ़ अपनापन पाने के लिए, मुझे गले लगाने की हकदार हूं. यह टैटू खुद से किया गया एक वादा है – कि मैं प्यार पाने के लिए फिर कभी खुद को नहीं छोड़ूंगी. मैं काफ़ी हूं. मैं हमेशा से काफ़ी रही हूं.’

इसके बाद पोस्ट पर कई कमेंट्स आए जिनमें अटकलें लगाई गईं कि क्या यह कोई छिपा हुआ संदेश है जो अली के साथ उनके रिश्ते में आई दरार की ओर इशारा करता है. हालांकि, जैस्मिन ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दी और ब्रेकअप की अफवाहों को खारिज कर दिया. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘पठान हूं, गोली मार दो’, जब शाहरुख ने अंडरवर्ल्ड के सामने झुकने से कर दिया इंकार; फिल्म निर्माता के इस खुलासे से हिली इंडस्ट्री

Tags: aly goniJasmin Bhasin
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