जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति में डूबे सितारे, राम चरण-उपासना से हेमा मालिनी तक, सितारों ने यूं मनाया त्योहार

आज 4 सितंबर को पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर सिर्फ आम आदमी ही नहीं, मनोरंजन की दुनिया के तमाम सितारे कृष्ण भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं. सभी अपने-अपने अंदाज में इस पर्व को मनाते दिख रहे हैं. चलिए देखते हैं एक्टर्स ने किस अंदाज में सेलिब्रेट किया यह त्योहार.

राम चरण और उपासना ने परिवार संग मनाई कृष्ण जन्माष्टमी

साउथ अभिनेता राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने इस बार जन्माष्टमी के मौके पर अपने जुड़वा बच्चों के साथ प्यारी तस्वीर साझा की है.



हेमा मालिनी ने शेयर किया खास वीडियो

हेमा मालिनी ने अपने डांस का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने राधा रास बिहारी की एक झलका दिखाई है. इस वीडियो को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने कि सभी पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे.



निमरत कौर ने वृंदावन से शेयर किया वीडियो

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने ब्रज धाम और वृंदावन की यात्रा की. वीडियो में वह पूजा-पाठ करती नजर आ रही हैं.

सिद्धार्थ गुप्ता ने दी बधाई

‘कृष्णावतारम’ में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सिद्धार्थ गुप्ता ने अपनी ही तस्वीर साझा की, जिसमें वह भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें आप निभाते हैं… और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपको बदल देते हैं. अंत में उन्होंने कहा कि सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई.

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