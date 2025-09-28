इमोशन या PR स्टंट! एक्टिंग पर ध्यान दो जाह्नवी, कब तक मम्मी के भरोसे चलेगा काम?
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इमोशन या PR स्टंट! एक्टिंग पर ध्यान दो जाह्नवी, कब तक मम्मी के भरोसे चलेगा काम?

इमोशन या PR स्टंट! एक्टिंग पर ध्यान दो जाह्नवी, कब तक मम्मी के भरोसे चलेगा काम?

Janhvi Kapoor Movies: एक्टिंग तो किसी भी नेपो किड से नहीं होती है...लेकिन, कब तक मम्मी का नाम लेकर अपना काम निकालती रहेंगी जाह्नवी. एक्ट्रेस ने हाल में मां श्रीदेवी की साड़ी पहनी जिसे लोग इमोशन्स से ज्यादा पीआर स्टंट मान रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 28, 2025 1:22:56 PM IST

इमोशन या PR स्टंट! एक्टिंग पर ध्यान दो जाह्नवी, कब तक मम्मी के भरोसे चलेगा काम?

Sridevi Daughter Janhvi Kapoor: क्या मम्मी की साड़ी पहनने से ऑडियंस थिएटर में खिंची चली आएगी? क्या जब तक लीजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) की सारी साड़ियां जाह्नवी (Janhvi Kapoor) पहन नहीं लेतीं, तब तक वह फिल्में ही करती जाएंगी? क्योंकि, हर नई फिल्म से पहले मां की साड़ी पहन लेना या इंटरव्यू में श्रीदेवी के बारे में बात करके लोगों का ध्यान खींच लेना ही काफी नहीं है. अच्छी कहानी वाली फिल्मों में तो कम से कम एक्टिंग दिखाओ. 

सीधी-सी बात है आज की डेट में जहां एंटरटेन होने के इतने सारे मीडियम्स हैं, वहां कोई पैसे देकर फिल्म क्यों देखने जाएगा. अच्छी कहानी और एक्टिंग के लिए न. अब अच्छी कहानी में नेपो किड घटिया एक्टिंग का घोल बना देंगे तो कोई क्यों ही थिएटर जाएगा. 

जाह्नवी कपूर को एक्टिंग पर ध्यान देने की जरूरत

बॉलीवुड के नेपो किड्स की एक्टिंग के लिए तो कुछ बोलना ही बेकार है. किसी भी नेपो किड से तारीफ के लायक एक्टिंग नहीं होती है. वहीं, कोई भी ऐसा नेपो किड नहीं है, जिसने इंडस्ट्री में अपने दम पर पहचान बनाई है. हर कोई मम्मी-पापा या किसी रिश्तेदार के नाम की टिकट पर अपने करियर की नैय्या चला रहा है. 

लेकिन, जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor Movies) को अब जरूरत है कि वह अपनी एक्टिंग पर ध्यान दें. क्योंकि, मां का नाम भुनाकर वह कितना लंबा चल पाएंगी यह कहना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है. 

मां श्रीदेवी के लिए इमोशन्स हैं या PR स्टंट?  

View this post on Instagram

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

जाह्नवी कपूर की जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, तो एक्ट्रेस या उनकी PR टीम लीजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी को लेकर इमोशनल एंगल खड़ा कर देती है. सोशल मीडिया से लेकर इंटरव्यू, नहीं तो एक्ट्रेस अपनी मां की साड़ी पहन निकली पड़ती हैं. हाल में एक्ट्रेस होमबाउंड फिल्म के प्रीमियर में अपनी मां की 8 साल पुरानी साड़ी पहन नजर आई थीं. जाह्नवी कपूर ने श्रीदेवी की ब्लू रंग की साड़ी पहनी थी. जाह्नवी के श्रीदेवी लुक वाले कई वीडियो और फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. 

जाह्नवी कपूर का एक्टिंग करियर

जाह्नवी कपूर के एक्टिंग करियर की बात करें एक्ट्रेस ने धड़क से शुरुआत की थी. हालांकि, इसमें न तो जाह्नवी कपूर की एक्टिंग अच्छी थी और न ही उनका मां की तरह स्क्रीन पर ग्रेस. इसके बाद जाह्नवी ने गुंजन सक्सेना में काम किया, इसमें एक्ट्रेस की मेहनत जरूर नजर आई. लेकिं, एक्टिंग में डीप जाने की उन्हें और जरूरत थी. जाह्नवी कपूर का अब तक की फिल्में और करियर देख यही लगता है कि जाह्नवी की स्क्रीन पर प्रेजेंस तो मजबूत है लेकिन, अभी एक्टिंग में उन्हें लंबा सफर तय करना होगा. 

Tags: bollywood newsentertainment newsjanhvi kapoorjanhvi kapoor moviessridevi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
इमोशन या PR स्टंट! एक्टिंग पर ध्यान दो जाह्नवी, कब तक मम्मी के भरोसे चलेगा काम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इमोशन या PR स्टंट! एक्टिंग पर ध्यान दो जाह्नवी, कब तक मम्मी के भरोसे चलेगा काम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इमोशन या PR स्टंट! एक्टिंग पर ध्यान दो जाह्नवी, कब तक मम्मी के भरोसे चलेगा काम?
इमोशन या PR स्टंट! एक्टिंग पर ध्यान दो जाह्नवी, कब तक मम्मी के भरोसे चलेगा काम?
इमोशन या PR स्टंट! एक्टिंग पर ध्यान दो जाह्नवी, कब तक मम्मी के भरोसे चलेगा काम?
इमोशन या PR स्टंट! एक्टिंग पर ध्यान दो जाह्नवी, कब तक मम्मी के भरोसे चलेगा काम?