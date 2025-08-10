Home > मनोरंजन > कॉपी कैट निकली Janhvi Kapoor! बदन पर लपेटी फूलों के जाल से बनी खूबसूरत साड़ी…अंबानी परिवार की छोटी बहु का ट्रेंड किया चोरी?

Janhvi Kapoor: जान्हवी कपूर का लेटेस्ट साड़ी का लुक काफी प्यारा लग रहा है। उन्होंने असली फूलों की साड़ी में अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाया है। जान्हवी का ये लुक देखने लायक है। हालांकि उनसे पहले अंबानी परिवार की छोटी बहू ने यह ट्रेंड किया हुआ है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 10, 2025 09:57:22 IST

Janhvi Kapoor: जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी को लेकर खुब सुर्खियां बटोर रही हैं। वह जल्द इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। इस बीच उनका एक साड़ी लुक सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जान्हवी साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस साड़ी की खास बात है कि इसे असली फूलों से तैयार किया गया है। गुलाबी और सफेद कलर के कॉम्बिनेशन में एक्ट्रेस किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। 

जान्हवी कपूर का साड़ी लुक

जान्हवी कपूर ने ये साड़ी एक इवेंट के लिए पहनी थी। इस साड़ी में जान्हवी के कर्व्स काफी खूबसूरत लग रहे  थे। मोगरे की कलियों से और गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूलों से बनी यह साड़ी बेहद अलग और खूबसूरत लग रही थी। पिंक साड़ी के साथ जान्हवी ने इस फूलों को चादर को अलग से कैरी किया था। जो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहीं ब्लाउज उनके लुक और साड़ी में चार चांद लगा रहा था। 



राधिका मर्चेंट ने सेट किया था ट्रेंड

प्रिंसेस लुक वाला ब्रालेट ब्लाउज इस साड़ी की शोभा बढ़ा रहा था। ब्लाउज पर भी फूलों का काम किया गया था। मोगरे की कलियों के दुपट्टे का ट्रेंड राधिका मर्चेंट ने सेट किया था। इसे अंबानी परिवार की छोटी बहू ने अपनी हल्दी पर पहना था। 

