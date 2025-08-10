कॉपी कैट निकली Janhvi Kapoor! बदन पर लपेटी फूलों के जाल से बनी खूबसूरत साड़ी…अंबानी परिवार की छोटी बहु का ट्रेंड किया चोरी?

Janhvi Kapoor: जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी को लेकर खुब सुर्खियां बटोर रही हैं। वह जल्द इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। इस बीच उनका एक साड़ी लुक सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जान्हवी साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस साड़ी की खास बात है कि इसे असली फूलों से तैयार किया गया है। गुलाबी और सफेद कलर के कॉम्बिनेशन में एक्ट्रेस किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है।

