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Janhvi Kapoor Horror Film: ‘रूही’ के बाद फिर डायन बनेंगी Janhvi Kapoor, ‘तुंबाड’ वाले डायरेक्टर के साथ जुड़ा नाम

Janhvi Kapoor: सालों बाद एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर कुछ अलग करने जा रही हैं. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी फिल्म 'पेड्डी' को लेकर काफी चर्चे में हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस की अगली फिल्म कौन सी है और साथ ही सालों बाद किस जेनर में जलवा बिखेंरेगी एक्ट्रेस.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 11, 2026 1:19:45 PM IST

Janhvi Kapoor Horror Film: ‘रूही’ के बाद फिर डायन बनेंगी Janhvi Kapoor, ‘तुंबाड’ वाले डायरेक्टर के साथ जुड़ा नाम


Janhvi Kapoor: जाह्नवी कपूर ने पिछले कुछ सालों में हिंदी और साउथ इंडियन सिनेमा दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई है. लोग एक्ट्रेस को काफी पसंद करते हैं. फिर चाहे वो फिल्म हो या उनका ड्रेसिंग स्टाइल. एक्टिंग के साथ-साथ एक्ट्रेस लगातार ऐसे प्रोजेक्ट्स चुन रही हैं, जिनसे उनके करियर को नई दिशा मिल रही है. हाल ही में राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी’ में उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही, वहीं अब उनकी आगामी फिल्म को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं. खबरे हैं कि वो कुछ नया करने वाली हैं. आइए जानते हैं-

 हॉरर जॉनर में वापसी की तैयारी

लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो, जाह्नवी कपूर एक बार फिर हॉरर जेनर की फिल्म में नजर आ सकती हैं. बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट पारंपरिक भूतिया कहानियों से अलग होगी और लोगों को एक अनोखा सिनेमाई एक्सपीरिएंस देने की कोशिश करेगी. फिल्म को लेकर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री में इसकी चर्चा तेज हो गई है.

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 क्या है पूरी खबर?

सूत्रों के अनुसार, निर्देशक राही अनिल बर्वे के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म की कहानी जाह्नवी कपूर को पसंद आई है. हालांकि एक्ट्रेस ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को फाइनल नहीं किया है. यदि सभी योजनाएं तय समय के अनुसार आगे बढ़ती हैं, तो फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत तक शुरू की जा सकती है.  

पेड्डी के बाद इसमें दिखेंगी जाह्नवी कपूर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूनियर एनटीआर की देवरा और राम चरण की पेड्डी के बाद अब एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर एक साउथ फिल्म में बड़े सुपरस्टार के साथ दिखेंगी. आपको बता दें कि वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि एक्टर अल्लू अर्जून हैं और फिल्म का नाम राका (Raaka) है. ये फिल्म एटली के निर्देशन में बनेगी और इसमें दीपिका पादुकोण मेन रोल में होंगी, साथ ही एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की झलक दिखेगी.

Tags: entertainment newsjanhvi kapoorjanhvi kapoor newsJanhvi Kapoor films
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