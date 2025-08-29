Home > मनोरंजन > 7 साल बाद भी हिट की तलाश में Janhvi Kapoor, क्या ‘Param Sundari’ होगी करियर का टर्निंग प्वाइंट?

Janhvi Kapoor Ki Param Sundari: जान्हवी कपूर को डेब्यू के सात साल बाद भी बड़ी हिट का इंतजार है। क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा संग उनकी नई फिल्म परम सुंदरी उनके किस्मत का ताला खोलने में कामयाब होगी?

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 29, 2025 18:05:34 IST

Param Sundari Box Office: 7 साल की मेहनत और 6 फिल्मों के बाद भी जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) को अभी तक बॉलीवुड में कोई बड़ा हिट नहीं मिला। लेकिन, अब एक नई फिल्म 28 अगस्त को रिलीज हुई उनकी नई फिल्म ‘परम सुंदरी’ (Param Sundari) उन्हें यह मुकाम दिला सकती है। अभी यह साफ नहीं, लेकिन दर्शकों की एक्साइटमेंट बता रही है कि अब उनका 7 साल पुराना हिट देने वाला सपना पूरा होने वाला है। फिल्म का ट्रेलर और प्रचार पहले से ही चर्चा में हैं और देखते ही देखते यह रोमांटिक कॉमेडी सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है।   

ये फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी है। फैंस दोनों की कैमिस्ट्री देखने के लिए उतावले हैं। इसके साथ ही, फिल्म की कहानी भी खास है। उत्तर भारत के लड़के और केरल की लड़की के बीच का क्रॉस-कल्चरल रोमांस। संगीत, रंग-रूप और हल्के-फुल्के ड्रामे ने पहले ही खूब तारीफें बटोरी हैं।

बॉक्स ऑफिस क्या कहती है?

बॉक्स ऑफिस की बात करें तो शुरुआती अनुमान 7 से 10 करोड़ के बीच बिजनेस दे रहे हैं। फेस्टिव सीजन और प्रमोशन की वजह से उम्मीदें अच्छी हैं। हालांकि, यह केवल शुरुआती उत्साह है, असली फैसला दर्शकों की प्रतिक्रिया और वर्ड-ऑफ-माउथ से तय होगा।

फिल्म को आलोचना भी मिली?      

साथ ही, फिल्म को आलोचना भी मिली है। कुछ दर्शकों ने जान्हवी के भाषण और बोली में असहजता पाई, जबकि कई ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग और फिल्म की धमाकेदार प्रेजेंटेशन की तारीफ की। इस तरह परम सुंदरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि जान्हवी कपूर के करियर में एक नया मोड़ हो सकती है। क्या ये वही फिल्म है जो उन्हें उनका पहला हिट दिला देगी? इसका जवाब देखने के लिए अब पूरा सप्ताह इंतजार पड़ेगा।

