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Janhvi Kapoor: मां श्रीदेवी की यादों को जान्हवी ने किया जिंदा, ‘नगीना’ के आइकॉनिक सीन को देख इमोशनल हुए फैंस

Janhvi Kapoor: एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने इस साल हैलोवीन के लिए अपनी गुज़र चुकी मां श्रीदेवी के 1986 की फैंटेसी ड्रामा ‘नगीना’ के आइकॉनिक लुक को रीक्रिएट करने का फैसला किया.

By: Heena Khan | Published: November 1, 2026 8:40:57 AM IST

janhvi kapoor
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Janhvi Kapoor: एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने इस साल हैलोवीन के लिए अपनी गुज़र चुकी मां श्रीदेवी के 1986 की फैंटेसी ड्रामा ‘नगीना’ के आइकॉनिक लुक को रीक्रिएट करने का फैसला किया. जान्हवी के श्रीदेवी के रोल में, ओरी ने गुज़र चुके ऋषि कपूर की जगह ली. पोस्टर से लेकर शूट डायरी की कुछ झलकियों तक, उन्होंने ‘नगीना’ की कुछ पुरानी यादों को पूरी तरह से ताज़ा कर दिया.

मां के रोल में नजर आएंगी जान्हवी 

अपना एक्साइटमेंट दिखाते हुए, ‘पेड्डी’ एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा हैंडल पर लिखा, “हैप्पी हैलोवीन को अब तक के सबसे आइकॉनिक मूवी मोमेंट्स में से एक को रीक्रिएट करना पड़ा (सांप, सफेद दिल और स्पार्कल्स इमोटिकॉन्स).” जान्हवी ने आगे कहा, “हैलोवीन का ज़्यादातर हिस्सा अपने पसंदीदा किरदारों और पॉप कल्चर मोमेंट्स की तरह तैयार होने के बारे में हो गया है. कभी वे डरावने होते हैं, कभी वे मज़ेदार होते हैं, और कभी यह एक ट्रिब्यूट होता है.

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भावुक हुईं छोटी बेटी 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि मम्मा, ऋषि अंकल और अमरीश सर से ज़्यादा आइकॉनिक कौन हो सकता है! बहन खुशी कपूर ने पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा, “आपने हैलोवीन जीत लिया.” ‘नगीना’ की बात करें तो, इस प्रोजेक्ट को हरमेश मल्होत्रा ​​ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने ईस्टर्न फिल्म्स के बैनर तले इस ड्रामा को भी सपोर्ट किया है.  मूवी का स्क्रीनप्ले रवि कपूर ने लिखा है, और कहानी जगमोहन कपूर ने दी है. 

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Tags: bollywoodjanhvi kapoorsridevi
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