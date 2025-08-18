Home > मनोरंजन > किसी ने दिया जोरदार धक्का…किसी ने खींचा! दही-हांडी कार्यक्रम में Janhvi Kapoor के साथ हुआ कुछ ऐसा, देख गुस्से से लाल हो जाएंगे आप-Video

Janhvi Kapoor Mobbed By Fans: 29 अगस्त को रिलीज हो रही परम सुंदरी रिलीज होने जा रही है। फिल्म के प्रमोशन के लिए जान्हवी कपूर दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुईं। यहां उन्हें काफी धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा।

Published: August 18, 2025 13:11:43 IST

Janhvi Kapoor Mobbed By Fans
Janhvi Kapoor Mobbed By Fans

Janhvi Kapoor Mobbed By Fans: जान्हवी कपूर पिछले सात सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्होंने 2018 में आई फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने गुंजन सक्सेना, बवाल, उलझन जैसी फिल्में कीं और अब वह परम सुंदरी और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्मों की तैयारी कर रही हैं। जहां तक जान्हवी की बात है, इस रोमांटिक कॉमेडी में उनके अपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं।

दही हांडी में शामिल हुई जान्हवी कपूर

29 अगस्त को रिलीज हो रही इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान, एक्ट्रेस दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुईं और अपने फैंस से मराठी में बात की और खूब मस्ती भी की। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई और माहौल अजीब हो गया।

फैंस ने दिया ऐसा रिएक्शन 

कार्यक्रम खत्म होने के बाद जान्हवी कपूर को फैंस ने घेर लिया और वह काफी असहज दिख रही थीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर नेटिजन्स लगातार कमेंट पर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- कितनी खूबसूरत… कितनी खूबसूरत… वाह! एक और यूजर ने कमंट करते हुए लिखा-कैमरे के सामने नकल करने में कम और एक्टिंग सीखने में ज़्यादा समय। क्या भारत में एक्टिंग स्कूल हैं? एक और यूजर ने कमेंट किया-आखिरकार भीड़-भाड़ वाले नागरिक हर गली-मोहल्ले में दिखाई देने लगे हैं…बेचारी जान्हवी, उसे असहजता महसूस हो रही होगी। 

इस दिन रिलीज हो रही फिल्म

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी अब 29 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। पहले यह फिल्म 25 जुलाई को रिलीज होने वाली थी। लेकिन सैयारा को देखते हुए फिल्म ने अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ा ली। दोनों स्टार्स के फैंस इस फिल्म का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। 

