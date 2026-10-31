हैलोवीन पर जान्हवी कपूर का अनोखा अंदाज, मां श्रीदेवी के ‘नगीना’ लुक में आईं नजर; ओरी को देख नहीं रुकेगी हंसी

हैलोवीन पर बॉलीवुड सितारे अलग-अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस बीच जान्हवी कपूर ने अपनी मां और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के मशहूर किरदार ‘नगीना’ का लुक अपनाया. श्रीदेवी ने आज से 30 साल पहले 1986 में आई फिल्म ‘नगीना’ में यह किरदार निभाया था. जान्हवी कपूर द्वारा शेयर की गई तस्वीरें में ओरी भी अनोखे अंदाज में नजर आ रहे हैं.

जान्हवी कपूर ने शेयर की तस्वीरें

जान्हवी कपूर ने फिल्म ‘नगीना’ में श्रीदेवी के आइकॉनिक लुक को रीक्रिएट करने के लिए पिंक आउटफिट, ज्वेलरी, मेकअप और हेयर-डू को मैच किया. उन्होंने पोस्टर, अमरीश पुरी के साथ BTS सीन और फिल्म के एक और सीन को रीक्रिएट करने के लिए ओरी की भी मदद ली. ओरी ने फिल्म में ऋषि कपूर के किरदार का लुक अपनाया. अभिनेत्री का यह अंदाज देखकर फैंस को श्रीदेवी की याद आ गई.

एक्ट्रेस ने कैप्शन में क्या लिखा?

जान्हवी ने तस्वीरों के साथ लिखा कि वह हैलोवीन पर अपनी पसंदीदा फिल्मों के यादगार किरदारों को रीक्रिएट करना चाहती थीं. उन्होंने इस लुक के जरिए मां श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी को याद किया. साथ ही बताया कि इस लुक को तैयार करने में उन्हें खास लोगों की मदद मिली.

नगीना फिल्म के बारे में

फिल्म ‘नगीना’ में श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. यह फिल्म उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और श्रीदेवी को सुपरस्टार के रूप में पहचान दिलाई. इसका सीक्वल ‘निगाहें’ भी रिलीज हुआ था.

जान्हवी कपूर का वर्कफ्रंट