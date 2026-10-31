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हैलोवीन पर जान्हवी कपूर का अनोखा अंदाज, मां श्रीदेवी के ‘नगीना’ लुक में आईं नजर; ओरी को देख नहीं रुकेगी हंसी

Janhvi Kapoor recreates Sridevi Look: हैलोवीन के मौके पर जान्हवी कपूर ने मां श्रीदेवी की फिल्म 'नगीना' का आइकॉनिक लुक रीक्रिएट कर उन्हें ट्रिब्यूट दिया. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 31, 2026 10:40:19 PM IST

जान्हवी कपूर ने श्रीदेवी के नागिन लुक को किया रीक्रिएट
जान्हवी कपूर ने श्रीदेवी के नागिन लुक को किया रीक्रिएट


हैलोवीन पर बॉलीवुड सितारे अलग-अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस बीच जान्हवी कपूर ने अपनी मां और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के मशहूर किरदार ‘नगीना’ का लुक अपनाया. श्रीदेवी ने आज से 30 साल पहले 1986 में आई फिल्म ‘नगीना’ में यह किरदार निभाया था. जान्हवी कपूर द्वारा शेयर की गई तस्वीरें में ओरी भी अनोखे अंदाज में नजर आ रहे हैं. 

जान्हवी कपूर ने शेयर की तस्वीरें

जान्हवी कपूर ने फिल्म ‘नगीना’ में श्रीदेवी के आइकॉनिक लुक को रीक्रिएट करने के लिए पिंक आउटफिट, ज्वेलरी, मेकअप और हेयर-डू को मैच किया. उन्होंने पोस्टर, अमरीश पुरी के साथ BTS सीन और फिल्म के एक और सीन को रीक्रिएट करने के लिए ओरी की भी मदद ली. ओरी ने फिल्म में ऋषि कपूर के किरदार का लुक अपनाया. अभिनेत्री का यह अंदाज देखकर फैंस को श्रीदेवी की याद आ गई.

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एक्ट्रेस ने कैप्शन में क्या लिखा?

जान्हवी ने तस्वीरों के साथ लिखा कि वह हैलोवीन पर अपनी पसंदीदा फिल्मों के यादगार किरदारों को रीक्रिएट करना चाहती थीं. उन्होंने इस लुक के जरिए मां श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी को याद किया. साथ ही बताया कि इस लुक को तैयार करने में उन्हें खास लोगों की मदद मिली.

नगीना फिल्म के बारे में 

फिल्म ‘नगीना’ में श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. यह फिल्म उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और श्रीदेवी को सुपरस्टार के रूप में पहचान दिलाई. इसका सीक्वल ‘निगाहें’ भी रिलीज हुआ था.

जान्हवी कपूर का वर्कफ्रंट

जाह्नवी कपूर को हाल ही में कॉफी विद करण सीजन 9 के एपिसोड में देखा गया. वहीं एक्ट्रेस को आखिरी बार तेलुगु फिल्म ‘पेद्दी’ में देखा गया था. इसमें उन्हें अपने रोल के चित्रण के लिए विवादों का सामना करना पड़ा था. 

Tags: Halloween Party 2026janhvi kapoorJanhvi Kapoor Halloween LookOrrysridevi
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