‘जन नायकन’ OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? थलपति विजय की आखिरी फिल्म के लिए उलटी गिनती शुरू

अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ ने थिएटर में अच्छा प्रदर्शन किया था. अब यह फिल्म दर्शकों के लिए ओटीटी पर रिलीज हो रही है. जानिए यह फिल्म कब और कहां देख सकेंगे.

ओटीटी पर कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म ‘जन नायकन’ 21 अगस्त, 2026 को स्ट्रीमिंग के लिए ZEE5 पर रिलीज़ होगी. OTT प्लेटफॉर्म ने ऑफिशियली डिजिटल प्रीमियर की घोषणा कर दी है, जिससे फैंस को विजय की लेटेस्ट फिल्म अपने घर से देखने का मौका मिलेगा, अगर वे थिएटर में देखने से चूक गए हैं.

आपको बता दें कि 23 जुलाई को यह फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई थी. यह फिल्म विजय के अभिनय करियर की आखिरी फिल्म है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने भारत में 227.14 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 320.34 करोड़ रुपये कमाए, जिससे यह एक बड़ी कमर्शियल सफलता बन गई.

फिल्म के बारे में

यह फिल्म KVN प्रोडक्शंस के बैनर तले वेंकट के नारायण द्वारा प्रोड्यूस की गई. इस फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े , बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियमणि और निझालगल रवि अहम रोल में हैं. अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म के लिए म्यूज़िक बनाया, जबकि विवेक ने गाने के बोल लिखे. ‘थलपति कचेरी’ जैसे गानों को विजय के फैंस से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला.

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