Jana Nayagan Day 6 Box Office: मंगलवार के दिन भी बॉक्स ऑफिस पर छाई रही ‘जन नायकन’! जानें विजय की फिल्म का कुल कलेक्शन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ 150 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली है. ये फिल्म ओपनिंग डे से ही शानदार कमाई कर रही है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में भी फिल्म जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. चलिए जानते हैं बीते दिन यानी मंगलवार का दिन कमाई के मामले में कैसा रहा.

मंगलवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया?

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ‘जन नायकन’ ने रिलीज के छठे दिन इंडिया में 8 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. वहीं, इसने सोमवार को 10.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. यह दिखाता है बीते दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई है. लेकिन फिल्म धीरे-धीरे रिकॉर्ड कमाई की ओर बढ़ रही है. आपको बता दें कि यह फिल्म विजय के अभिनय करियर की आखिरी फिल्म है.

क्या है फिल्म की कुल कमाई?

फिल्म ‘जन नायकन’ के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 143.40 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वहीं, फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 167.57 करोड़ रुपये हो गया है.

अभी तक कैसा रहा फिल्म के कलेक्शन का सफर

आपको बता दें कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर 42 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 50% की भारी गिरावट आई, और इसने लगभग 21 करोड़ रुपये कमाए. रिलीज के पहले रविवार पर फिल्म ने 32 करोड़ रुपये कमाई की थी.

फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 134 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अब फिल्म ने 150 करोड़ की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं. फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो, फिल्म ‘जन नायकन’ ने 246.07 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस हिसाब से यह साल की सबसे बड़ी तमिल रिलीज़ में से एक बन गई है। करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

फिल्म के बारे में

एच. विनोथ की डायरेक्टेड इस फिल्म में ममिता बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी लीड रोल में हैं. फिल्म थलपति वेत्री कोंडन (विजय) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विजी (ममिता बैजू) को एक मजबूत औरत बनाने और आर्मी में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करता है. हालांकि, जॉन हिमलर (बॉबी देओल) के रूप में एक खतरा लौट आता है.

यह खबर भी पढ़ें: 26 की उम्र में पति की मौत, समाज के खिलाफ जाकर फिल्मों में रखा कदम, 40 साल के बेटे को खोया..जानिए उनकी दर्दभरी कहानी