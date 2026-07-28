Jana Nayagan Day 5 Box Office: क्या मंडे टेस्ट में पास हुई विजय की ‘जन नायकन’? दुनियाभर में फिल्म ने पार किया 200 करोड़ का आंकड़ा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय के एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म ने वीकएंड पर शानदार कमाई की थी. लेकिन सोमवार के दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. जानिए फिल्म का मंडे टेस्ट में क्या हाल रहा.

सोमवार को फिल्म ने कितना कमाया?

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ‘जन नायकन’ ने रिलीज के पांचवें दिन यानी सोमवार को 10.15 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, फिल्म ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ रुपये की कमाई की थी. आपको बता दें कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर 42 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 50% की भारी गिरावट आई, और इसने लगभग 21 करोड़ रुपये कमाए.

फिल्म का कुल कलेक्शन

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 134 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अब फिल्म ने 150 करोड़ की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं.

वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के पार

वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो, फिल्म ‘जन नायकन’ ने 217.48 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

फिल्म के बारे में

एच. विनोथ की डायरेक्टेड इस फिल्म में ममिता बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी लीड रोल में हैं. फिल्म थलपति वेत्री कोंडन (विजय) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विजी (ममिता बैजू) को एक मजबूत औरत बनाने और आर्मी में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करता है. हालांकि, जॉन हिमलर (बॉबी देओल) के रूप में एक खतरा लौट आता है.

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