Jana Nayagan Day 4 Box Office: वीकएंड पर विजय की ‘जन नायकन’ ने की छप्परफाड़ कमाई, 4 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार

सुपरस्टार विजय के अभिनय करियर की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. वहीं, इस फिल्म ने बीते दिन यानी रविवार को छप्परफाड़ कमाई करते हुए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 200 करोड़ रुपये की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. जानिए ‘जन नायकन’ ने वीकएंड पर कितने रुपये कमाए.

रविवार को कितना कलेक्शन किया?

फिल्म ‘जन नायकन’ ने रविवार यानी रिलीज के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं, इस फिल्म ने शनिवार को 28.90 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसक मतलब फिल्म के कलेक्शन में बीते दिन के मुकाबले बढ़त देखने को मिली है. फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 42 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसने दूसरे दिन 21.15 करोड़ का कलेक्शन किया था.

फिल्म ने कुल कितना कमाया?

सैकनिल्क के अनुसार, विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ ने चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 124 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म भारत के बाहर भी शानदार कमाई कर रही है. दुनिया भर में फिल्म ने अभी तक 171.84 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

फिल्म ‘जन नायकन’ ने इस साल की दूसरी तमिल हिट फिल्मों, जैसे पराशक्ति (53 करोड़ रुपये) और लव इंश्योरेंस कंपनी (43 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम आंकड़े पहले ही पार कर लिए हैं. इसने ड्रैगन (102 करोड़) और सिकंदर (104 करोड़) जैसी हाल की एक्शन फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म के बारे में

एच. विनोथ की डायरेक्टेड इस फिल्म में ममिता बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी लीड रोल में हैं. फिल्म थलपति वेत्री कोंडन (विजय) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विजी (ममिता बैजू) को एक मजबूत औरत बनाने और आर्मी में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करता है. हालांकि, जॉन हिमलर (बॉबी देओल) के रूप में एक खतरा लौट आता है.

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