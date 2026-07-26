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Jana Nayagan Day 3 Box Office: शनिवार के दिन विजय की फिल्म का बढ़ा कलेक्शन, 100 करोड़ी बनने से चंद कदम दूर

Jana Nayagan Box Office Collection: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी शनिवार को अच्छी कमाई की. वहीं यह फिल्म जल्द ही 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 26, 2026 10:03:58 AM IST

जन नायकन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
जन नायकन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ तमाम विवादों के बाद 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं. फिल्म ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. लेकिन दूसरे दिन इसकी कमाई में गिरावट हुई थी. बीते दिन शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला. जानिए फिल्म ने कुल कितना कमाए.

फिल्म ने शनिवार को कितने कमाए?

सैकनिल्क के अनुसार, विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ ने ओपनिंग डे पर  42.70 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, दूसरे दिन, यानी अपने यानी शुक्रवार को, फिल्म के कलेक्शन में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और इसने सिर्फ  21.51 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी शनिवार को 28.50 करोड़ रुपये कमाए.

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फिल्म का कुल कलेक्शन क्या है?

फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 92.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. बहुत जल्द फिल्म 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो सकती है. मेकर्स को उम्मीद है कि आज रविवार को फिल्म जबरदस्त कमाई कर सकती है. 

फिल्म के बारे में 

एच. विनोथ की डायरेक्टेड इस फिल्म में ममिता बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी लीड रोल में हैं. फिल्म थलपति वेत्री कोंडन (विजय) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विजी (ममिता बैजू) को एक मजबूत औरत बनाने और आर्मी में शामिल होने के लिए खुद को तैयार करता है. हालांकि, जॉन हिमलर (बॉबी देओल) के रूप में एक खतरा लौट आता है. 

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