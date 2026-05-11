चुड़ैल लगती है…जब जेमी लीवर को रंग की वजह से मिले भद्दे कमेंट्स, लोग करते थे मरने की दुआएं

Jamie Lever Trolled: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर को रंगभेद की वजह से बहुत ताने सुनने पड़े. एक स्टार किड होने के बावजूद, जेमी को अपनी सांवली रंगत और चेहरे-मोहरे की वजह से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. लोगों ने उनके लिए मर जाने तक की दुआएं मांगी.

मर जाने के लिए मांगी दुआ

जेमी लीवर ने हॉटरफ्लाई के साथ बातचीत में खुद को रंग को लेकर मिली भद्दी टिप्पणियों पर बेबाकी से राय रखी थी. उन्होंने कहा, ‘मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं. काली है, चुड़ैल लगती है, चुड़ैल जैसी हँसती है, बदसूरत है, तुझे काम नहीं मिलेगा, तू मर क्यों नहीं जाती, तेरी ऐसी शक्ल है, इसीलिए तुझे इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे रहा. ऐसी शक्ल वाली लड़कियों को फिल्में नहीं मिलतीं. मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे ही मैसेज मिलते रहे हैं.’

परिवार ने भी मारे ताने

आगे बात करते हुए जेमी लीवर ने बताया, ‘लोग मुझे घूरते थे और मुझे अजीब-अजीब नामों से पुकारते थे. यहा तक कि मेरे परिवार वालों ने भी मुझसे अपने पिछले हिस्से (हिप) को ढककर रखने के लिए कहा, क्योंकि मेरे हिप थोड़े बड़े हैं. मेरा शरीर नाशपाती के आकार का है, तो मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूं? सच कहूं तो, मैं अपने शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए हमेशा लंबे कुर्ते और ड्रेस ही पहनती थी. और जिंदगी में काफी बाद में जाकर मैंने यह सीखा कि मुझे अपने शरीर और अपने शरीर के उभारों को लेकर शर्मिंदा होने के बजाय, उन्हें गर्व के साथ अपनाना चाहिए.’

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एक नजर जेमी लीवर के करियर पर

जेमी लीवर ने भारत की सबसे पसंदीदा हास्य कलाकारों में से एक के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वह अक्सर छोटे-छोटे रील्स और दूसरों की नकल करते हुए वीडियो पोस्ट करती हैं. जो कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाते हैं. उन्होंने फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं’ से अपने अभिनय की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने ‘हाउसफ़ुल 4’, ‘भूत पुलिस’ और ‘क्रैक’ जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.