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James Handy Murder Case: खुद की गर्लफ्रेंड के बेटे ने चाकुओं से गोदकर मार डाला, जेम्स हैंडी की हत्या के पीछे क्या था असली राज?

James Handy: 'जुमांजी' और 'टॉप गन: मैवेरिक' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हॉलीवुड अभिनेता जेम्स हैंडी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इसके पीछे उनके ही गर्लफ्रेंड के बेटे का हाथ था. आखिर क्यों उठाया ये खौफनाक कदम?

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 13, 2026 1:49:18 PM IST

हॉलीवुड एक्टर जेम्स हैंडी को उनकी ही गर्लफ्रेंड के बेटे ने कर दी थी हत्या
हॉलीवुड एक्टर जेम्स हैंडी को उनकी ही गर्लफ्रेंड के बेटे ने कर दी थी हत्या


‘जुमांजी’ फेम एक्टर जेम्स हैंडी की उनके घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. यह बेहद ही चौंकाने वाला इसलिए था, क्योंकि इस वारदात को किसी और ने नहीं, बल्कि एक्टर की गर्लफ्रेंड के 44 वर्षीय बेटे ने अंजाम दिया था. इसके पीछे कुछ ऐसे राज हैं, जो काफी हैरान करने वाले हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा कारण. 

कैसे हुई थी हत्या?

81 वर्षीय हॉलीवुड एक्टर जेम्स हैंडी की कैलिफोर्निया में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी. लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, जेम्स हैंडी के सीने पर चाकू से कई वार किए गए थे. 

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पुलिस के मुताबिक, जेम्स हैंडी पर हमला करने वाला शख्स 44 वर्षीय माइकल ग्लेडहिल है. वारदात के बाद माइकल ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी. जांच में पता चला कि वह हैंडी की गर्लफ्रेंड का बेटा है और हत्या के वक्त अपनी मां के घर पर ही रह रहा था. 

हमलावर ने कहा- मैंने पापी व्यक्ति को मार गिराया

ग्लेडहिल पर आरोप है कि उसने जेम्स हैंडी की हत्या के बाद पुलिस को बताया कि वही वह व्यक्ति है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी. पुलिस ने बताया कि 911 पर कॉल करने वाले ने कहा, ‘मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैंने पापी व्यक्ति को मार डाला है.’ इसी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. 

आरोपी ने क्यों की एक्टर की हत्या?

दिवंगत अभिनेता जेम्स हैंडी के दोस्त और अभिनेता ब्रायन डेलेट ने बताया कि ग्लेडहिल की मां ने अपने गैराज को इसलिए तैयार करवाया था, ताकि उनका बेटा वहां रह सके. हालांकि, हैंडी का अपना घर था, लेकिन वह ज्यादातर समय अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ही बिताते थे. डेलेट के मुताबिक, हैंडी ने कभी-कभार बातचीत में बताया था कि उनकी गर्लफ्रेंड का बेटा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहा था. यानी कि इस हत्या का कारण आरोपी का मानसिक संतुलन भी हो सकता है. हालांकि, अभी भी मामले की जांच की जा रही है. 

कौन थे जेम्स हैंडी?

जेम्स हैंडी के हॉलीवुड करियर की बात करें, तो उन्होंने करीब चार दशक तक हॉलीवुड में काम किया और लगभग 150 फिल्मों व टीवी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे. ‘जुमांजी’, ‘टॉप गन: मैवरिक’ के अलावा ‘सीनफेल्ड’, ‘एनवाईपीडी ब्लू’ और ‘द एक्स-फाइल्स’ जैसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में भी नजर आए.

यह खबर भी पढ़ें: आई एम ए रॉकस्टार बेबी…, काजी तौकीर के अंदाज के सलमान हुए दीवाने, बिग बॉस 20 के घरवालों से करवाया ये काम

Tags: Actor James Handyjames handy
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